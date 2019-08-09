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基進黨月餅藏字條 潘恒旭：用心可惜爆錯料

2019-08-09 16:32聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市觀光局長潘恒旭前天以個人名義購買月餅禮盒送議員，署名局長、主秘、機要，引發市議員陳致中批評公器私用。今天下午台灣基進新聞輿情部副主任張博洋再爆料，其實重要的是月餅內的玄機。出現在中秋賀禮上的名字其實是代表著後續市府的人事異動，潘恒旭將轉任韓國瑜競選總部網軍大總管、李佳芬閨蜜高美蘭入主觀光局局長室，前國民黨立委潘維剛之子田長沛榮升觀光局簡任10職等主任秘書。

觀光局長潘恒旭聽到後，第一個反應是「笑死人了」，「比天方夜譚還要鬼話連篇」，好像是鬼月說鬼話。潘恒旭還說，基進黨的一軍陳柏惟去台中選立委後，二軍、三軍都淪落到胡說八道、異想天開、三流編劇的水準，「真是政黨的悲哀」。

今天下午基進黨召開記者會當天拿出一塊月餅切開後發現有字條，張博洋披露，出現在中秋賀禮上的名字其實是代表著後續市府的人事異動，潘恒旭將轉任韓國瑜競選總部網軍大總管、李佳芬閨蜜高美蘭入主觀光局局長室，前國民黨立委潘維剛之子田長沛則榮升觀光局簡任10職等主任秘書。

張博洋還說，閨蜜變家臣，家臣變總管，簡直是把高雄市政府當成韓家的大宅院，如此酬庸又毫無專業度可言的任命，顯示出韓國瑜只想把重心放在競選而非高雄市政。

不過，潘恒旭在看過基進黨把這些字條塞在月餅內的影片，潘恒旭說，很用心，可惜爆錯料。他強調，仍會留在觀光局拚觀光到明年。

潘恒旭日前已表示，他是個人出錢贈送送漢來飯店月餅，因為漢來飯店對觀光局舉辦的瓊瑤宴不計成本、大力幫忙，他自掏腰包，希望幫忙鼓勵推廣在地廠商，而主秘跟秘書都機要任命，非考試公務員，所以一起聯名。

基進黨今天下午仿古人以月餅藏字條，傳高雄市觀光局人事大地震，觀光局長潘恒旭看了之...
基進黨今天下午仿古人以月餅藏字條，傳高雄市觀光局人事大地震，觀光局長潘恒旭看了之後說，很用心，可惜爆錯料。記者謝梅芬／攝影
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潘恒旭韓國瑜月餅
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