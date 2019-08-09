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企業捐贈校園空氣清淨設備 成特、仁幼獲贈50台新風機

2019-08-09 15:23聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局、環保局推動企業認養校園空氣清淨設備，樂奇電器、海博特公司今天捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。透過雙機搭配使用，讓幼童與身障學生能在適溫與良較好空氣品質教室上課，提升老師教學與學生學習效率。

高雄市教育局長吳榕峯表示，推動校園雙機裝設是市府重要政策，教育局與環保局於今年3月推動企業認養校園空氣清淨設備，以「先工業區、後市區」原則，逐年在校園設置冷氣機及空氣清淨設備。樂奇電器與海博特公司配合市府關懷弱勢學生政策，主動聯繫教育局表達捐贈設備意願，提供免費裝設。

成功特殊教育學校受贈天花板型新風機43台，另教育局補助落地型空氣清淨機24台。新風機的作用簡單來說就是「換氣」，視空間大小平均一天換氣次數，不同於空氣凈化器的活性炭吸附原理，新風機的換氣系統是通過引入凈化後的室外空氣，擠出PM2.5、二氧化碳濃度過高的原有室內空氣。

成功特殊學校校長蔡鴻文表示，成功特校學生學齡自小學、國中至高職等三階段，班級數有14班，學生數約120人。106年已陸續完成班級教室及專科教室裝設冷氣，去年行政、教學辦公室也裝設，目前已全面完成校舍冷氣裝設目標。

仁武幼兒園位於仁武工業區附近，這次也受贈7台新風系統交換機，搭配冷氣空調設備使用，讓室內循環空氣較乾淨，師生可以在優質、舒適的環境裡畫畫、說故事、快樂學習。園長謝忠修表示，幼兒園招收3至5歲幼兒，約180人，班級數6班。目前全園冷氣為中央空調系統，搭配室內空氣清淨機使用更完善，感謝民間企業捐贈設備。

教育局專委劉靜文表示，期盼企業界能持續踴躍響應關懷照顧學童，合作共好，為優化校園教室環境共盡心力。

樂奇電器、海博特公司捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。記...
樂奇電器、海博特公司捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。記者徐如宜／攝影
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樂奇電器、海博特公司捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。記...
樂奇電器、海博特公司捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。記者徐如宜／攝影
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樂奇電器、海博特公司捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。記...
樂奇電器、海博特公司捐贈50台天花板型新風機，給成功特殊教育學校與仁武幼兒園。記者徐如宜／攝影
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教育局幼兒園
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