美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣萬丹鄉農友黃淑女，曾經是高職的美容老師，23年前棄教從農，10公頃農場種植有機蔬菜及產銷履歷的九層塔，然而小小不起眼的一小棵九層塔，卻創造百萬商機。50多歲的 黃淑女說小時後家裏務農，家族是從事蔬果買賣工作，自己不喜歡種田，而喜歡打扮，唸了美容學校也當了老師，但因看到農民種出來的蔬菜品質差異很大，常被客訴，家人希望她回來幫忙，就這樣踏入農業界。

黃淑女說，她從小不喜歡農藥味，所以從農後就規劃，從慣型慢慢提昇到有機階段，現在農場種植地瓜葉、小白菜、青江菜等數十種葉菜類，有戶外種植及溫室栽培，依菜種不同屬性分批種植，而5公頃多的九層塔則是申請到產銷履歷驗證，針對市場需求而不同管理方式，主要銷往學校用膳及市場通路。

雖只種5公頃面積的九層塔，但創造不少商機。她說，九層塔特殊香氣，用在各種料理上有提味及加分作用，可以當主材料，她透過專業廚師開發九層塔雞肉湯、煎蛋等等，當然材料絕對不能少了九層塔，這可是華人家庭必備餐飲食材。

黃淑女認為，九層塔管理上不難，陽光充足、排水良好適當肥培管理，即能長出清脆茂密的九層塔，一排一排的九層塔狀似茶園，分批採收，15天採一次，1分地可採600斤，一個月約1200斤，只要管理得當，每天有新葉，每天都有錢賺，而且像採茶一樣，都要人工採摘，雖不用像茶葉一心兩葉，但每片九層塔都是安全衛生的。

黃淑女的農場銷售成果越來越響亮，很多通路商都來合作，但缺工問題讓她無法大步前進，最近她發展出另一種合作模式，以「訂做」概念，如果有退休人員或是想發展事業第二春，對從農有興趣的人，自己找到土地就可以和她合作，黃淑女提供菜苗資材及輔導栽種，提供技術，申請有機驗證，全數交給農場以合理收購，她認為農友單打獨鬥，不如透過她整合，有安全健康的管理模式，農友有利潤，更能穩定供應通路，創造三贏局面。