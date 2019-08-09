陣頭囝仔陳昭升 獲亞洲盃射箭賽反曲弓混雙金牌謝母校

2019-08-09 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山工商應屆畢業生陳昭升，與射箭女選手蘇思蘋搭檔，在2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽拿下反曲弓混雙項目金牌。平常神經很大條、假日還當去當「陣頭囝仔」的他，謝謝學校和教練對選手的訓練，今年已順利錄取國立台灣體育運動大學。

中山工商校長林昭億表示，學校成立射箭隊，就是希望培育國際級射箭好手，揚名國際，為國爭光。校方特地闢建射箭場，方便教練和選手練習，近來還聽教練建議，小修射箭場地，就是期盼選手能有好表現。學校聘請曾奪得全國大專運動會射箭團體組冠軍的蔡志宏擔任教練，他也是鳳西國中專任教練，國內很多好手都出自他的調教。

教練蔡志宏不僅教出頂尖射箭好手，而且「收服」很多中輟生，將一些行為偏差青少年導向正軌。射箭首重「專注」，但這次奪金的陳昭升，平常愛搞笑，並且神經大條，假日還會隨著父親去當「陣頭囝仔」，這種個性很難想像能與射箭連結在一起，但蔡志宏就是有這個本事。

陳昭升說，國小看人射箭覺得帥，就這樣一腳踏進射箭場。小六起跟著教練蔡志宏及歐治邦教練，征戰大小比賽，培養深厚師徒情誼。對於教練嚴厲指導，他從不敢違逆，一上場專注度百分百。奧運國手魏均珩是他的偶像，希望有朝一日能追上魏的成就，希望未來能進入職業隊或國家隊。