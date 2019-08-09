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暑假賞鳥新秘境 高雄永安濕地生態多

2019-08-09 11:03聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄永安濕地從日治時期烏樹林鹽場躍升為台南以南最大的鹽灘濕地，最近高雄市政府與台電公司結合，共創濕地生態與鹽田文化地景，規畫生態教育場域，結合新港國小鹽田分校閒置校舍作為「高雄市永安濕地生態教育中心」，在頂樓設置屋頂太陽能板，利用綠能發電，轉換為電動車充電站。

高雄市養工處表示，永安濕地闢建以來，工務局養工處更與中山大學進行實地生態物種監測，108年上半年興達鹽灘調查共記錄到動物42科87種，包括哺乳動物2種，鳥類68種，兩棲動物1種，爬行動物1種，蜻蛉目8種，魚蝦蟹類2種，貝類及底棲生物4種。

其中包括台灣特有亞種2種為白頭翁、小雨燕，瀕臨絕種保育類2種為黑面琵鷺、遊隼，珍貴稀有保育類4種為唐白鷺、小燕鷗、黑翅鳶、魚鷹。

暑假期間正是特有亞種小燕鷗及白翅黑燕鷗等夏季遷移過境期間，可看見燕鷗成群徜徉在覽李、海茄冬、五梨跤等珍貴紅樹林物種組成的棲息地覓食，成為北高雄賞鳥秘境。

高雄市養工處表示，暑假期間到永安濕地參觀賞鳥或參與免費生態導覽活動，導覽時間周三到周日、國定假日，可在一周前預約，預約電話：07-6913037。

除了透過導覽過程認識濕地生態外，更能在週邊永達路及鹽保路賞鳥亭，宛如濕地生態的多重奏，傍晚可到永安鑽石沙灘及觀光海岸走走，欣賞夕陽墜落在海平面上，享受北高雄的夏日落霞。

高雄市養工處表示，永安濕地闢建以來，工務局養工處更與中山大學進行實地生態物種監測...
高雄市養工處表示，永安濕地闢建以來，工務局養工處更與中山大學進行實地生態物種監測，108年上半年興達鹽灘調查共記錄到動物42科87種。圖／高雄市養工處提供
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高雄市與台電合作，結合新港國小鹽田分校閒置校舍作為「高雄市永安濕地生態教育中心」...
高雄市與台電合作，結合新港國小鹽田分校閒置校舍作為「高雄市永安濕地生態教育中心」，在頂樓設置屋頂太陽能板，是新的當鳥景點一 之。圖／高雄市養工處提供
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暑假期間正是特有亞種小燕鷗及白翅黑燕鷗等夏季遷移過境期間，可看見燕鷗成群徜徉在覽...
暑假期間正是特有亞種小燕鷗及白翅黑燕鷗等夏季遷移過境期間，可看見燕鷗成群徜徉在覽李、海茄冬、五梨跤等珍貴紅樹林物種組成的棲息地覓食，成為北高雄賞鳥秘境。圖／高雄市養工處提供
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濕地高雄市賞鳥
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