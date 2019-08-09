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屏東武德殿演武場展新貌 重現「唐破風」氣勢十足

2019-08-09 07:32聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣政府耗資近3000萬元修建的日據時代武德殿演武場，展現新風貌，尤其是重現日式建築中「唐破風」正面屋頂設計，修復後顯得氣勢十足，成為市區亮點之一，屏東縣文化處表示，未來屏東武德殿將做為當代藝術的展覽空間，還有動漫展等規畫，希望吸引年輕族群走進歷史場域。

武德殿演武場位在屏東美術館旁，在日據時代是屬地方層級的武道館設施，用來推廣日本武道，國民政府遷台後，一度由軍方接收，改為軍人服務站，一直到2003年屏東縣府才依文資法，將其登錄為歷史建築，2015年與軍方完成點交後，即著手爭取經費修復。

武德殿入口門廊外側為圓柱，內側為附壁圓柱，屋頂採唐破風作法，並使用傳統日本燻瓦，這次修復後更顯氣派，其殿前為石灰牆，殿內則是墊高的木製地板，寬敞的室內空間，可以想像當年演武的過程，昨天一對外開放，就讓參觀民眾驚豔連連，尤其四面木格窗設計，立即成為市中心的新亮點。

屏東縣政府文化處表示，昨天起的首展是以莫拉克風災紀念特展為主，未來武德殿會與鄰近的屏東美術館相輔相成，美術館以傳統藝術展為主，武德殿則偏重當代藝術，這一帶鄰近百貨公司及公園，在策展上會鎖定年輕族群，以擴大藝術參與人口。

位於屏東市的武德殿演武場，昨起對外開放，就成為市區新亮點，修復後重現日式建築特有...
位於屏東市的武德殿演武場，昨起對外開放，就成為市區新亮點，修復後重現日式建築特有的正面屋頂「唐破風」設計，更顯氣勢。記者翁禎霞／攝影
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位於屏東市的武德殿演武場，昨起對外開放，修復後重現日式建築特有的正面屋頂「唐破風...
位於屏東市的武德殿演武場，昨起對外開放，修復後重現日式建築特有的正面屋頂「唐破風」設計，成為市區新亮點。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府修復美術館
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