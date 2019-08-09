屏東武德殿演武場展新貌 重現「唐破風」氣勢十足

2019-08-09 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府耗資近3000萬元修建的日據時代武德殿演武場，展現新風貌，尤其是重現日式建築中「唐破風」正面屋頂設計，修復後顯得氣勢十足，成為市區亮點之一，屏東縣文化處表示，未來屏東武德殿將做為當代藝術的展覽空間，還有動漫展等規畫，希望吸引年輕族群走進歷史場域。

武德殿演武場位在屏東美術館旁，在日據時代是屬地方層級的武道館設施，用來推廣日本武道，國民政府遷台後，一度由軍方接收，改為軍人服務站，一直到2003年屏東縣府才依文資法，將其登錄為歷史建築，2015年與軍方完成點交後，即著手爭取經費修復。

武德殿入口門廊外側為圓柱，內側為附壁圓柱，屋頂採唐破風作法，並使用傳統日本燻瓦，這次修復後更顯氣派，其殿前為石灰牆，殿內則是墊高的木製地板，寬敞的室內空間，可以想像當年演武的過程，昨天一對外開放，就讓參觀民眾驚豔連連，尤其四面木格窗設計，立即成為市中心的新亮點。