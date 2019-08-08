颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣網友愛心湧入

2019-08-08 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



十年前莫拉克八八風災重災區高雄市小林村，國賠案衍生的裁判費，讓參與提告的百餘名居民發愁，高雄市長韓國瑜允諾幫忙，嘉義縣前立委林國慶也響應，晚間9點在臉書直播平台義賣，獲許多朋友網友捐贈拍賣物品，湧入逾3000名網友競標，不到1小時就進帳逾10萬元，結束拍賣，林國慶公布所得全部捐出挹注裁判費。

林國慶最近因白內障開刀完，戴太陽眼鏡保護眼睛，主持直播公益拍賣，3名助理在場協助拍賣，林國慶說，父親節颱風夜大家共同參與公益愛心競標拍賣，做愛心幫助八八風災遭滅村的小林村，幫助村民，鬼月慰藉亡靈，很有意義，還可將拍得物品傳給子孫紀念，他說，高調行善是要讓善感染周遭的人。

「愛心分享加倍」林國慶拍賣前，呼籲酸民不要上線亂場，讓拍賣會順利進行，第一件中國結玉器，500元起標，不到10分鐘就以1萬元拍出，網友競標熱烈，競相上線留言喊價。林國慶說，拍賣結束將統計公布所得全部捐出，挹注小林村民裁判費。

莫拉克風災10周年前1個月，參與提告的小林居民收到法院追討訴訟裁判費，陷入愁雲慘霧，小林自救會向外求援，統計仍有200萬缺口，高雄市政府無預算科目可幫助，市長韓國瑜承諾全部負擔。