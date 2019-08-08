金門古寧頭路祭超澎湃 祭拜國共兩軍「好兄弟」

2019-08-08 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



民國38年10月25日爆發古寧頭戰役，國共兩軍血戰3天2夜，無數的士兵在當地陣亡，古寧頭一帶死傷最慘烈，從此古寧村民在每年的農曆七月初八，都會舉辦隆重路祭，依例準備豐盛的祭品到村莊的路口或出海口，祭拜當年陣亡的國共兩軍「好兄弟」，50多年來，這已成為當地普度的特色之一。

今天下午4時30分，住在古寧頭南山、北山和林厝3村居民，陸續用扁擔肩挑或車載菜肴、果品、飲料和金紙，到北山路口、關帝廟口、南山出海口、北山出海口，及林厝路口等地，祭拜國共兩軍的「好兄弟」。

古寧村耆老李朝金表示，古寧村以前是在部隊團部集體普度，「古寧頭戰役」結束後，屢有兩岸陣亡官兵顯靈的傳聞，約在民國72年後，當地的「關帝廟」神祇指示說古寧村「軍魂」很多，乩示各家戶敬備飯菜，統一在農曆7月8日普度，並採用席地祭拜方式，居民遵奉神旨在各村口舉辦路祭，流傳至今。