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金門古寧頭路祭超澎湃 祭拜國共兩軍「好兄弟」

2019-08-08 21:54聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

民國38年10月25日爆發古寧頭戰役，國共兩軍血戰3天2夜，無數的士兵在當地陣亡，古寧頭一帶死傷最慘烈，從此古寧村民在每年的農曆七月初八，都會舉辦隆重路祭，依例準備豐盛的祭品到村莊的路口或出海口，祭拜當年陣亡的國共兩軍「好兄弟」，50多年來，這已成為當地普度的特色之一。

今天下午4時30分，住在古寧頭南山、北山和林厝3村居民，陸續用扁擔肩挑或車載菜肴、果品、飲料和金紙，到北山路口、關帝廟口、南山出海口、北山出海口，及林厝路口等地，祭拜國共兩軍的「好兄弟」。

古寧村耆老李朝金表示，古寧村以前是在部隊團部集體普度，「古寧頭戰役」結束後，屢有兩岸陣亡官兵顯靈的傳聞，約在民國72年後，當地的「關帝廟」神祇指示說古寧村「軍魂」很多，乩示各家戶敬備飯菜，統一在農曆7月8日普度，並採用席地祭拜方式，居民遵奉神旨在各村口舉辦路祭，流傳至今。

據了解，民國38年10月25日爆發的金門古寧頭戰役，中共軍隊近萬人渡海進犯金門，在古寧頭一帶登陸，國共兩軍血戰，共軍全數非殲即俘，為台海轉危為安第一仗。因為古寧頭為共軍登陸地點，也是國共最後決戰場，兩軍官兵死傷最慘重，因此，戰後，古寧村每年固定舉行2次路祭，村民以豐盛祭品，就地虔誠祭拜國共兩軍的「好兄弟」，希望國共兩軍亡故戰士飽享盛筵後，不要入境擾民。

金門金寧鄉古寧頭今在村口辦路祭，村民把供品擺在路口，滿地豐盛祭品，讓觀光客也忍不...
金門金寧鄉古寧頭今在村口辦路祭，村民把供品擺在路口，滿地豐盛祭品，讓觀光客也忍不住多看了兩眼。記者蔡家蓁／攝影
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金門金寧鄉古寧頭今在村口辦路祭，村民虔誠祝禱，祭拜古寧頭大戰犧牲的國共兩軍英魂。...
金門金寧鄉古寧頭今在村口辦路祭，村民虔誠祝禱，祭拜古寧頭大戰犧牲的國共兩軍英魂。記者蔡家蓁／攝影
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古寧頭戰役金門
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