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記取莫拉克風災教訓 高市辦10週年紀念活動

2019-08-08 21:10中央社 高雄8日電

高雄衫林區大愛村舉辦莫拉克風災十周年紀念晚會，村民帶來精彩表演節目。記者劉學聖／...
高雄衫林區大愛村舉辦莫拉克風災十周年紀念晚會，村民帶來精彩表演節目。記者劉學聖／攝影
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莫拉克風災10週年，高雄市政府今天起與高雄大學在國立科學工藝博物館共同辦紀念活動，市長韓國瑜為活動揭幕，他期盼藉活動記取教訓、傳承寶貴救災及防災經驗，避免重蹈覆轍。

這項「莫拉克風災10週年紀念活動」一連2天在科工館登場。活動並頒發積極推動防災工作的16家防災企業感謝狀，以及高雄市第一屆103名防災士證書。

韓國瑜在活動致詞時表示，古人說「以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以知興替，以人為鏡，可以明得失」，莫拉克風災的災害規模，可謂台灣百年來所遭逢的世紀巨變，期盼藉由回顧災害歷史、分享防災經驗，能記取教訓、傳承寶貴經驗，並從中學習防災觀念，避免重蹈覆轍。

他說，高雄近10年內發生莫拉克風災、凡那比風災和高雄氣爆等重大災害，這些災害部分是天然因素、部分是人為疏失造成，都造成高雄極大傷害。

韓國瑜指出，莫拉克風災的雨量造成小林村滅村慘劇，風災後市府與中央攜手投入大量人力、財力，進行各項救災工作及搶修補給，並善用民間資源與力量，邀集各企業、NGO團體協助災民重建，建造3000多間永久屋，慰助災民上萬人。

韓國瑜認為，極端氣候引發的災害規模頻頻超出歷史經驗，以這次高雄719水災為例，一小時下了100多毫米雨量，已非過去全市設計的排水系統可承受，對於人民生命財產帶來極大威脅，因此如何減災、救災及復原重建成為施政工作中極重要的一環。

韓國瑜強調，努力保護人民的生命財產，並讓人民過得更舒適完美是施政的信念和價值，讓民眾安居樂業是市府永遠不變的承諾，值此劇烈複合型災害頻傳之際，防災、救災工作與人民福祉息息相關，希望藉活動交流經驗，精進改善策略。

韓國瑜雨量
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