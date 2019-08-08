醫師也要顧健康！醫師公會父女檔號召會員健檢健身

2019-08-08 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



醫師身負醫治病患的重責大任，但長時間在狹小診間辛苦看診，也很少走出戶外活動，屬高壓、耗體力的行業。高雄市醫師公會父親節與六大醫院及健身房業者健身工廠簽約，為4千多名醫師會員規畫高階健檢與健身減重專案，理事長賴聰宏與醫師女兒賴薇羽身穿醫師袍連袂代言的立牌也首度曝光，鼓勵醫師爸爸們醫治病人外，也要顧好自己身體健康。

醫師公會昨舉辦簽約儀式，還有兩位醫師帶著女兒及孫女盛裝登場，舉辦父親節走秀，象徵女兒相挺醫師父親的健康。參加走秀的醫師楊榮超已67歲，外表仍年輕俊朗，帶著6歲孫女走秀，不少人還以為是他小女兒；楊榮超說，醫師養成時間長，三餐不固定、又沒運動習慣，許多醫師到了40歲健康就亮紅燈，像他到60歲發現有高血壓、高血脂問題，才開始注意運動、養生。

楊榮超的女兒楊舒涵是英文老師，她表示，印象中父親一直很忙、很辛苦，看診之外還要投入公會事務，很希望父親能多休息，身體更健康。