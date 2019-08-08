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醫師也要顧健康！醫師公會父女檔號召會員健檢健身

2019-08-08 20:38聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

醫師身負醫治病患的重責大任，但長時間在狹小診間辛苦看診，也很少走出戶外活動，屬高壓、耗體力的行業。高雄市醫師公會父親節與六大醫院及健身房業者健身工廠簽約，為4千多名醫師會員規畫高階健檢與健身減重專案，理事長賴聰宏與醫師女兒賴薇羽身穿醫師袍連袂代言的立牌也首度曝光，鼓勵醫師爸爸們醫治病人外，也要顧好自己身體健康。

醫師公會昨舉辦簽約儀式，還有兩位醫師帶著女兒及孫女盛裝登場，舉辦父親節走秀，象徵女兒相挺醫師父親的健康。參加走秀的醫師楊榮超已67歲，外表仍年輕俊朗，帶著6歲孫女走秀，不少人還以為是他小女兒；楊榮超說，醫師養成時間長，三餐不固定、又沒運動習慣，許多醫師到了40歲健康就亮紅燈，像他到60歲發現有高血壓、高血脂問題，才開始注意運動、養生。

楊榮超的女兒楊舒涵是英文老師，她表示，印象中父親一直很忙、很辛苦，看診之外還要投入公會事務，很希望父親能多休息，身體更健康。

賴聰宏也說，醫師平均壽命比一般人少了5年，過去身邊不少同學、學弟，都是在工作崗位上突然身體不適倒下；女兒現在也當醫師，更會叮嚀他注意飲食和運動。公會希望能當醫師會員們的健康後盾，與6家醫院和在全市擁有11個據點的健身工廠合作規畫健檢及健身專案，呼籲醫師爸爸們在照顧病患外，也能關心自己身體健康。

高雄市醫師公會理事長賴聰宏與醫師女兒賴薇羽為父親節連袂代言，鼓勵4千多名醫師會員...
高雄市醫師公會理事長賴聰宏與醫師女兒賴薇羽為父親節連袂代言，鼓勵4千多名醫師會員在忙於治療病患外，也要照顧自己身體健康。記者蔡容喬／攝影
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