受颱風影響 金門出現37.2度高溫

2019-08-08 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



強烈颱風「利奇馬」來勢洶洶，中央氣象局今日上午8時30分發布陸上颱風警報，但離島的金門天氣晴朗，在下午1點16分甚至一度出現攝氏37.2度的高溫，讓不少在戶外活動的人直呼「快融化了」；嚴防颱風外圍可能影響離島沿海地區有較強陣風及大浪，海巡署金馬澎分署今天向海上船隻、岸際逗留民眾宣導防颱資訊，並實施柔性勸導，提醒注意自身安全。

金門氣象站表示，受到颱風外圍環流沉降影響，金門縣今天在中午前後就持續出現超過36度的高溫，下午1點16分甚至出現37.2度的全台最高溫，創下金門入夏以來的最高溫，不少在外面開車的民眾還以為車內的冷氣壞了，因為冷氣都不涼。

金馬澎分署表示，在今年於颱風季節來臨前，已完成外離島岸際觀景(浪)熱點計45處，包括金門成功海堤、馬祖北竿芹壁及澎湖觀音亭等，都是遊客眾多之處，所屬各岸巡隊將前往實施安全勸導，籲請民眾能夠配合；後續若各地方政府發成立災害應變中心畫定警戒區域時，即依「災害防救法」第31條勸離、舉發，若規勸不聽者恐遭受5萬至25萬元之罰鍰。