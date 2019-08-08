少女用相機與望眼鏡捕捉美麗銀河系 獲天文攝影獎
高雄市前鎮高中女生劉芝妘用一台相機與望眼鏡，徹夜拍攝距離地球約1350光年的獵戶座大星雲，天體外型猶如展翼的火鳥，也在離地球250光年的拍到猶如小宇宙的仙女座大星系。以「熾翼」和「浩瀚」兩項作品，奪得2019高雄市高中職2019金天獎天文攝影比賽一等、二等獎。
高雄市高中職學生天文攝影比賽「2019金天獎」得獎作品出爐，今年共有35件參賽，有18件獲選，鏡頭從太陽拍到銀河系，有高雄旗后炮台的太陽日落軌跡、月球上詭異的坑洞與仙女座、獵戶座大星雲的壯麗景觀，從參賽的作品中，感受到學生眼中宇宙的浩瀚無垠。得獎作品即日起至9月30日在苓雅區青年二路198號MAY16 CAFÉ展出。
2019金天獎追蹤攝影組一等獎由劉芝妘獲得，這是她第二年挑戰金天獎，今年她仍挑選了與去年參賽相同的目標天體-Ｍ42獵戶座大星雲，經過一年的學習，無論是拍攝與影像處理技術都大幅精進，記錄下M42星雲令人歎為觀止的豐富細節。她說，這張獵戶座大星雲作品花了三個晚上，使用了超過100張照片疊圖，總曝光時間累計超過一個小時，再經過平場、雜訊處理之後才完成。天文攝影作品「熾翼」，天體猶如幻化成熾熱的火鳥，清晰的頭部，有著紅藍交錯的火焰外衣，彩度令人驚豔。
家住屏東鄉琉球鄉的劉芝妘，從小就對宇宙充滿著好奇，她說，浩瀚的銀河系有著更多人類不知的事物，高中加入天文社，一台相機與望遠鏡是自己打開宇宙的秘密。
金天獎創辦人與策展人黃翊展表示，今年金天獎有不少令人驚艷的作品。中山高中學生楊欣霓的「月坑坑坑坑坑坑」，是一幅優秀的月面地貌攝影作品，記錄了月球南極的坑洞群，清楚的影像與巧妙的構圖，彷彿是由登月的太空人所拍攝。前鎮高中學生蔡玟卉的「旗後炮台、日落軌跡」，則是一件全程由手機完成的攝影作品，濃縮了一個多小時的時間在一個畫面裡，記錄了夕陽的美景之外更展現出太陽運動的規則。這兩件作品分別也獲得了追蹤攝影組及固定攝影組二等獎的殊榮。
留言