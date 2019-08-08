少女用相機與望眼鏡捕捉美麗銀河系 獲天文攝影獎

2019-08-08 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市前鎮高中女生劉芝妘用一台相機與望眼鏡，徹夜拍攝距離地球約1350光年的獵戶座大星雲，天體外型猶如展翼的火鳥，也在離地球250光年的拍到猶如小宇宙的仙女座大星系。以「熾翼」和「浩瀚」兩項作品，奪得2019高雄市高中職2019金天獎天文攝影比賽一等、二等獎。

高雄市高中職學生天文攝影比賽「2019金天獎」得獎作品出爐，今年共有35件參賽，有18件獲選，鏡頭從太陽拍到銀河系，有高雄旗后炮台的太陽日落軌跡、月球上詭異的坑洞與仙女座、獵戶座大星雲的壯麗景觀，從參賽的作品中，感受到學生眼中宇宙的浩瀚無垠。得獎作品即日起至9月30日在苓雅區青年二路198號MAY16 CAFÉ展出。

2019金天獎追蹤攝影組一等獎由劉芝妘獲得，這是她第二年挑戰金天獎，今年她仍挑選了與去年參賽相同的目標天體-Ｍ42獵戶座大星雲，經過一年的學習，無論是拍攝與影像處理技術都大幅精進，記錄下M42星雲令人歎為觀止的豐富細節。她說，這張獵戶座大星雲作品花了三個晚上，使用了超過100張照片疊圖，總曝光時間累計超過一個小時，再經過平場、雜訊處理之後才完成。天文攝影作品「熾翼」，天體猶如幻化成熾熱的火鳥，清晰的頭部，有著紅藍交錯的火焰外衣，彩度令人驚豔。

家住屏東鄉琉球鄉的劉芝妘，從小就對宇宙充滿著好奇，她說，浩瀚的銀河系有著更多人類不知的事物，高中加入天文社，一台相機與望遠鏡是自己打開宇宙的秘密。