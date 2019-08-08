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高雄鳳山美髮師染登革熱 3度就醫、發病6天才被通報

2019-08-08 19:48聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市衛生局今天發布第49例本土登革熱案例，為一名家住鳳山區保安里的50多歲男性美髮師，7月26日就出現疑似症狀，但3度就醫症狀仍未緩解，7月31日才被通報，快篩呈陽性，隨即安排住院隔離，疾管署今天確診為登革熱，目前已康復出院。

衛生局說，該名個案大多時間在自家工作，潛伏期曾到鳳山區誠義里中山公園及鳳甲國中活動，同住者1人無症狀，研判在周邊社區感染可能性較高。

因應強颱利奇馬接近，衛生局提醒民眾雨後加強環境孳生源清除及防蚊，如有身體不適應盡速就醫，避免造成登革熱疫情再度擴大。

市府防疫團隊接獲通報後，第一時間已在8月1日完成個案居住地孶生源檢查、噴藥及接觸者採檢，2日由區級指揮中心在疫情警戒區加強動員。衛生局分析，目前多位確診個案都有綠地公園活動史，為嚴防疫情透過人流帶入登革熱高風險社區，正持續進行地毯式清查，並清除任何可能孳生病媒蚊的高風險場域，嚴防疫情次波感染。

目前高雄市累計已49例本土登革熱病例、46例境外移入病例，其中，本土疫情處於監控期的共有5行政區、8里別，包括：三民區鼎西里、興德里，鳳山區龍成里、保安里，前鎮區興化里、西山里，旗津區中華里及苓雅區福康里，由於社區中第二型與第四型病毒同時流行，若出現交叉感染，將大幅提高登革熱併發重症死亡率，危及生命健康。

高雄市鳳山區保安里出現第49例本土登革熱案例，為一名50多歲男性美髮師，防疫團隊...
高雄市鳳山區保安里出現第49例本土登革熱案例，為一名50多歲男性美髮師，防疫團隊在鄰近高風險區展開地毯式孳生源清查及噴藥作業。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市鳳山區保安里出現第49例本土登革熱案例，為一名50多歲男性美髮師，防疫團隊...
高雄市鳳山區保安里出現第49例本土登革熱案例，為一名50多歲男性美髮師，防疫團隊在鄰近高風險區展開地毯式孳生源清查及噴藥作業。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市鳳山區保安里出現第49例本土登革熱案例，為一名50多歲男性美髮師，防疫團隊在鄰近高風險區展開地毯式孳生源清查及噴藥作業。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱疫情
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