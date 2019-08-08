買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商

2019-08-08 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



陳致中今在臉書發文說，高雄市觀光局派人送月餅來服務處，但他愈想愈不對勁，名片署名局長、主秘、機要邏輯不通，並質疑潘有無公器私用、公私不分？觀光局長潘恒旭說，他個人出錢購買，鼓勵推廣在地廠商，主秘跟秘書都機要任命，非考試公務員，所以一起聯名。

陳致中說，觀光局派人送月餅來服務處，說是賀中秋會不會太早？他人在外面，不然會婉謝拒收，因為這個東西不合常理、愈想愈不對勁，若局處長署名對外贈禮，天經地義的事，若潘局長是私人自買贈送，大可不必。

陳致中並指，名片上只署名局長、主秘、機要，他還是第一次見到這種名片，論局內體制，主秘上面還有副局長等，邏輯上也不通。

陳致中說，主秘高美蘭是市長夫人閨蜜，機要秘書田長沛是前立委潘維綱之子，他要請教潘，「這是家臣組合嗎？這裡面有無公器私用？公私不分？慷市府資源之慨行私人公關交際的問題？」他明天一上班，要專人退回觀光局，心領了。