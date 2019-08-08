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金門單車香格里拉活動 20日報名開跑

2019-08-08 19:18中央社 金門縣8日電

邁入第9年的金門國家公園自行車生態樂騎活動「2019單車的香格里拉」，11月2日登場，8月20日到25日受理報名。金管處邀請民眾前來體驗別具特色的閩南古厝和番仔樓風景。

金門國家公園管理處處長曾偉宏表示，隨著節能減碳及慢活觀念的普及，單車騎遊已蔚為全球風潮，尤其金門島林蔭夾道、地形平緩、道路景觀優美、再加上別具特色的閩南古厝及民國初年僑匯興建的各式番仔樓（洋樓），成了各方車友最喜愛的騎乘地點，並稱為「單車的香格里拉」。

金門國家公園管理處自民國100年起已辦理單車環騎活動，今年仍規劃A、B兩條騎乘線，A線80公里，B線100公里。活動路線都由金門國家公園自行車故事館出發，全程逆時鐘方向繞行金門島。

往東行經小徑、湖前、溪邊、林務所，沿途可欣賞東半島幽靜宜人的田野風光和大小聚落；經陽翟後轉向北經碧山、山后、馬山、西園鹽場等地，沿途飽覽湖光山色及特殊的鹽田風光。接著向西沿環島北路往西北角的古寧頭，體驗金門特有的濱海單車道，參訪經過砲火洗禮的民居和古蹟，緬懷戰士的亙古英魂。

到水頭聚落，AB線分行，A線經水頭聚落後左轉往金門城、古崗前進，探訪充滿故事的傳統聚落和明清古蹟；B線在水頭碼頭，乘船渡海登陸烈嶼島，加碼騎遊烈嶼鄉。

管理處表示，活動參加對象限95年11月1日以前出生，名額600人，額滿為止。騎完全程可以領取完騎紀念品和完騎證書，並可參加抽獎活動，有機會獲得價值近4萬元的單車。

20日上午9時起開放報名到8月25日下午5時止，報名費每人新台幣500元，採線上及傳真報名。

金門單車國家公園
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