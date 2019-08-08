韓國瑜為防災士授證 強調防災是施政重要一環

2019-08-08 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市府與國立高雄大學，8月8、9日於科工館舉辦「莫拉克風災10周年紀念活動」，在六樓迴廊展示中央與地方執行防災工作成果。市長韓國瑜頒發感謝狀給16家積極推動防災工作的企業，以及授予高雄市第1屆103名防災士證書。

市長韓國瑜表示，在極端氣候的衝擊下，災難無可避免，像719高雄水災是在1小時內下午100多毫米的雨量，排水系統無法負荷。防災是施政的重要一環，以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以見興替，以人為鏡，可以知得失，我們要記取過去災害的教訓。高雄近年飽受天災之苦，有天災丶也有人為因素，讓民眾安居樂業是市府責任。

韓國瑜表示，菲律賓與台灣一樣，都多颱風、地震等天災，歡迎菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處組長Susan Werren-Mercado、塔古姆市長Allan Rellon、將軍特里亞斯市長Antonio等13位首長官員與會，也希望雙方藉由這次的國際防災交流，互相學習臨災的應變及處置作為，形成緊密合作的夥伴關係。