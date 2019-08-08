韓國瑜為防災士授證 強調防災是施政重要一環
高雄市府與國立高雄大學，8月8、9日於科工館舉辦「莫拉克風災10周年紀念活動」，在六樓迴廊展示中央與地方執行防災工作成果。市長韓國瑜頒發感謝狀給16家積極推動防災工作的企業，以及授予高雄市第1屆103名防災士證書。
市長韓國瑜表示，在極端氣候的衝擊下，災難無可避免，像719高雄水災是在1小時內下午100多毫米的雨量，排水系統無法負荷。防災是施政的重要一環，以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以見興替，以人為鏡，可以知得失，我們要記取過去災害的教訓。高雄近年飽受天災之苦，有天災丶也有人為因素，讓民眾安居樂業是市府責任。
韓國瑜表示，菲律賓與台灣一樣，都多颱風、地震等天災，歡迎菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處組長Susan Werren-Mercado、塔古姆市長Allan Rellon、將軍特里亞斯市長Antonio等13位首長官員與會，也希望雙方藉由這次的國際防災交流，互相學習臨災的應變及處置作為，形成緊密合作的夥伴關係。
今天獲頒感謝狀的「防災企業」，除了提升自身防災能力，降低災害帶來衝擊外，並與鄰近社區互助合作，成為地方重要的防救災力量。「防災士」則是經過高雄大學災害防救科技研究中心，進行15個小時培育訓練，測驗合格具備防災基本知識技能，是民間自主防救災工作的種子，協助公部門推動防災工作，建立自助、他助到公助的防救災鐵三角。
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