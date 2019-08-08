前瞻投10億優化文健站 蔡英文讚部落長照「3年有成」

2019-08-08 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



總統蔡英文今天到屏東訪視泰武鄉卡比亞安部落文化健康站，關心部落文健站建置縣況，並以「3年有成」肯定原民會落實部落長照系統建置，另外，也預告政府整體社會照護將朝向「長照3.0」邁進。

蔡英文表示為讓全國長照系統建置，政府編列預算3、4百億元執行，讓民眾不需花錢，長者能獲得充實的安老環境，為來將朝向長照3.0的落實機構照顧繼續邁進。另外，透過政策的調整，也讓著幅員不再是低薪工作，成為值得信賴、敬重的關鍵角色。

為將原住民族長期告故納入長照2.0計畫，在106年蔡英文裁示挹注長照基金廣設原住民族文化健康站。蔡英文以「三年有成」來形容落部落長照落實，包含擴展照顧範圍從110站成長到319站，服務超過1萬民族人；培訓部落在地照服員，創造901個就業機會；前瞻預算投入10億元打照完善基礎設施。

原民會主委夷將・拔路兒表示，原住民專章納入長照2.0計畫執行，讓部落長照推動更加穩定，照服員薪資也從日薪轉月薪，也從104年照服員人數330人，薪資1萬5千元；到108年照服員人數達901人，月薪3萬3千元，也讓部落族人陸續返鄉投入照顧服務。