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一門三傑 李錫瑜獲選陸軍模範父親

2019-08-08 14:43中央社 金門縣8日電

金門縣金城鎮鎮民代表李錫瑜，獲選陸軍司令部108年模範父親。他的3名兒女全數從軍，傳為鄰里佳話。李錫瑜欣慰子女有保家衛國的共同心志，能獲選模範父親更是莫大榮譽。

李錫瑜長子李圳皓，現服役金門防衛指揮部砲兵營砲二連，擔任觀測士；次子李圳韋在兵營砲二連擔任砲長，女兒是砲兵營營部連通訊組長。一門三傑，讓人豎起大拇指按讚。

李錫瑜說，3個孩子都畢業於金門高職，畢業後先後決定投筆從戎。他說，大學畢業後不見得找得到工作，服役不但能報效國家，還有固定薪水，所以兒女雖是「先斬後奏」，但也樂觀其成。

3兄妹在106年度金防部火砲操演中合體上陣，是當年操演亮點。當時大哥李圳皓表示，很高興和弟妹一起參加操演；二哥李圳韋說，雖然訓練過程辛苦，但感謝袍澤和兄妹在旁扶持，大家一起檢驗並改進缺失。小妹李昕瑤在那次操演中負責建立通信系統，與2位哥哥擔任不同角色，她很開心大家共同完成年度操演。

55歲的李錫瑜國中畢業後報考國防部警衛士官班，受訓後到四海官邸服務4年。回想那段歲月，李錫瑜難忘當時的總統蔣經國勤政愛民與對屬下的照顧。他說，歷任總統中，沒有人比得上蔣經對國家的勞心勞力。

獲選為陸軍司令部108年模範父親，李錫瑜覺得是莫大的榮譽，感謝軍方和各界的肯定。金防部指揮官賀政與政戰主任劉強華到李家致賀，並代表陸軍司令陳寶餘致贈賀屏，同時表彰他熱心公益。

賀政表示，李錫瑜長期推動社會服務工作，善心助人，而且教養子女有成，3個孩子都在軍中服役，這次當選模範父親殊榮，實至名歸。

金門陸軍
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