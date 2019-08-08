女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



今天是莫拉克風災10周年紀念，屏東縣政府今起在剛修復的武德殿推出紀念特展，總統蔡英文特別出席，她指出，10年她也曾多次到屏東災區當志工，對當年的受災情形及在災後展現的重生力量，留下深刻印象；雖然政府已在平地建了多處永久屋部落，但獲邀分享當年的三地門鄉大社村長白春香還是向政府請命，呼籲重建原鄉，「我們還是要回家」。

蔡英文在致詞時說，她上任後最重視三件事，一是即時掌握災害訊息，有專家指出，颱風預測每準確1公里，就能減少1億的損失，在福衛七號升空後，未來可望讓防災訊息更加準確。第二是災防系統愈來愈完備，包括全面改善排水系統等，還有防災體系要能與國際接軌，台灣是國際社會的一分子，未來也會積極參與鄰近國家的人道救援工作，防災正是綜合國力的展現。

10年前的莫拉克風災，在屏東縣的尾寮山曾在單日內降下1428毫米的雨量，屏東縣長潘孟安及前縣長曹啟鴻今也在紀念活動中分享當年的心情，曹啟鴻不忘提醒一定要繼續推動能源轉型，潘孟安也說當年他還在當立法委員，感謝當年不黨派，立院迅速通過莫拉克重建特別條例，才讓重建工作及時上軌道。

紀念活動中，縣府特別邀請當年參與救災國軍弟兄分享，曾經參與救災的軍方人員說，當年救災，真的很辛苦，他們是山貓也是怪手，有時還是挖土機，但是也深刻感受到「保家衛國」的重任。