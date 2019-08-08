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高市府還地於民 解編仁武、大寮、茄萣12公頃公保地

2019-08-08 12:45聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市府財政困難，為紓解市庫徵收土地負擔，同時落實土地正義，高雄市長韓國瑜針對非必要的都市計畫區私有「公共設施保留地」，加速通盤檢討解編，「還地於民」。都發局表示，近日已審議完大寮、仁武、茄萣等3個都計區，解編了37處共12公頃的私有公設保留地，可撙節市庫徵收土地35億元支出。

都發局表示，為加速推動公設保留地的檢討解編，今年已針對全市18個都市計畫區，分3批次進行專案通盤檢討，目前第1、2批13個都計區，已完成公開展覽，其餘第3批5個都計區，也將在今年底全數完成公展。

都發局長林裕益表示，三批次18個都計區，共28786公頃，其中「私有公設保留地」約有638公頃，目前都已納入專案通盤檢討作業中。

林裕益說，目前第1批「仁武、大寮、茄萣」3個都市計畫區，已於7月底經高雄市都市計畫委員會審議通過，完成公設保留地解編37處共12公頃，估為市庫省下土地徵收支出35億元。

都發局表示，考量道路交通、河道防災、整體路網及建築線指定等功能的維持，其餘的公設保留地，只要經評估沒有繼續保留的必要，都會納入檢討解編。

都發局都市規劃科長唐一凡說，此次專案通盤檢討的公展草案中，以「市地重劃」、「恢復原分區」、「併鄰近分區變更為農業區或保護區」、「變更為住宅區、商業區或其他分區」、「變更為專用區」等8類公設檢討樣態，提列變更草案，將地主負擔降至最低。

近日市都委會已審議完成的大寮、仁武、茄萣等3個都計區，接下來，岡山、湖內、湖內大湖地區、大社、鳥松仁美地區、澄清湖、旗山、美濃、美濃中正湖等10個都計區，市都委會將接續進行審議。

至於原高雄市、阿蓮、岡山交流道、高雄新市鎮、鳳山厝等5個都計區，都發局表示，將在今年底也辦理公開展覽，全面推動。

高雄市都發局表示，近日已審議完大寮、仁武、茄萣等3個都計區，解編了37處共12公...
高雄市都發局表示，近日已審議完大寮、仁武、茄萣等3個都計區，解編了37處共12公頃的私有公設保留地。圖／高雄市都發局提供
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