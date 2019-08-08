科工館「莫拉克風災紀念館」成為災害防救教育平台

2019-08-08 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄科學工藝博物館以「希望、未來」為主題進行更新，今天上午「莫拉克風災紀念館」重新揭幕，展現台灣防救災產、官、學、研的成果，成為災害防救教育平台。行政院副院長陳其邁與來賓共同以彩繪及拼貼形式，為山川道具模型點妝，以啟山林，重現生生不息之綠水青山的意象。

科工館103年8月8日建置「莫拉克風災重建展示館」，今年是莫拉克風災發生10周年，莫拉克颱風重創南、東台灣，造成世紀水患、崩塌滅村、路斷橋毀、海水倒灌、漂流木成災等一連串的複合型災害，許多人因而失去家園，更造成小林村滅村，699人在風災中失去生命。

日本福音歌手森祐理獻唱，日光小林大滿舞團現場演出令人動容。教育部政次范巽綠指出，在「希望・未來--莫拉克風災紀念館」，觀眾透過回顧的災害歷史，可以系統性的了解莫拉克風災的救援與重建經驗，更可藉由新的展示科技，參與互動的展示手法，搭配真實物件及模型，認識政府及社會各界在經歷莫拉克風災後，持續進行防救災的反省與行動。

莫拉克風災紀念館分為三大主題，「莫拉克的記憶」除原記錄莫拉克風災發生當時的災情、緊急救援、收容及永久屋政策外，並且增加新單元呈現在莫拉克風災發生十年後，因科技進步改變的防救災工作方式。「與災害共存」是全新主題，運用擴增實境AR、光雕投影、體感及大型互動機構等展示科技，並徵集珍貴的日治時代測量儀器於展場中展出。「希望與重生」介紹莫拉克災民走過十年的生命歷程，部落重生舞台邀請了6個莫拉克風災重建區永久屋部落，自己布置自己的部落舞台。