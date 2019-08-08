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東引黑尾鷗繁殖順利 8月下旬將離境南下

2019-08-08 11:47中央社 馬祖8日電

進入8月，今年在東引出生的小黑尾鷗，已經能嫻熟在海天浮游、飛翔，日漸茁壯，最遲在8月下旬，成鳥與新生的黑尾鷗就會全數離境南下。

夏候鳥黑尾鷗族群在3月下旬、4月上旬到達東引繁殖區，雌雄成對之後，便開始交配並尋找築巢地點。幸運的是，過去這段時間沒有一個颱風侵襲東引，讓還不具飛行能力的小黑尾鷗避開強風暴雨的威脅，平安長大。

根據調查，已知黑尾鷗在東引的繁殖據點是目前台灣唯一的紀錄，並且很可能是黑尾鷗在東亞地區最南端的繁殖點。而這項珍貴的生態資源，也已成為東引吸引遊客的最佳宣傳與號召。

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