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同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51聯合報 記者王昭月╱即時報導

小林村國賠案衍生的裁判費，一度讓參與提告的百餘名居民發愁，高雄市長韓國瑜第一時間允諾幫忙，前立委林國慶也響應，國賠勝訴的15人自覺不能袖手旁觀，也打算捐出1000分莫拉克10周年紀念衣帽，透過林國慶網路直播平台義賣，所得挹注裁判費，不讓韓市長負擔太大。

莫拉克風災10周年前一個月，參與提告的小林居民收到法院追討訴訟裁判費，每人2萬到20萬不等，陷入愁雲慘霧，小林自救會向外求援，統計仍有1、200萬缺口，高雄市政府無預算科目可幫助，但市長韓國瑜個人承諾全部負擔，讓小林人感懷在心。

前立委林國慶得知消息後，也宣布今晚9點起在臉書直播平台義賣翡翠等珠寶，所得全數捐給小林人繳裁判費。林的義舉，讓國賠勝訴的小林人自覺更不能袖手旁觀，昨與林取得連繫後，15人決定聯袂捐出1000份莫拉克10周年紀念衣帽託林直播義賣，所得捐助敗訴者，林答應幫忙。

在「小林人」有難時出手義助，林國慶表示純粹想盡點心力，無關政治。林表示，他曾在高雄住13年，談戀愛、結婚生子、成家立業，當時在小港地區賣肉鬆，旁邊麵包攤潘姓老闆就是小林村人，莫拉克風災時，似有幾十名親人亦被土石流掩埋。

林國慶憶起這段攤販情誼，對於小林人的遭遇感同身受，於是決定利用直播平台進行公益義賣，今晚9點到明天凌晨1點長達4小時義賣些翡翠等珠寶，所得全數捐作小林裁判費。

小林村國賠案勝訴的十五人，決定捐出莫拉克十周年紀念衣及紀念帽義賣，捐給敗訴的小林...
小林村國賠案勝訴的十五人，決定捐出莫拉克十周年紀念衣及紀念帽義賣，捐給敗訴的小林居民繳訴訟裁判費。圖／小林村自救會提供
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小林村國賠案勝訴的十五人，決定捐出莫拉克十周年紀念衣及紀念帽，託前立委林國慶直播...
小林村國賠案勝訴的十五人，決定捐出莫拉克十周年紀念衣及紀念帽，託前立委林國慶直播義賣，所得捐給敗訴的小林居民繳訴訟裁判費。圖／小林村自救會提供
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林國慶義賣韓國瑜
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