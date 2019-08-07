莫拉克10周年感恩晚會 楊秋興在國外不克參加

2019-08-07 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市政府明（8）日將在杉林區大愛園區舉辦「擁抱大愛─莫拉克十周年感恩晚會」，邀請到10年前全力救援八八風災及致力重建的昔日政府官員參與，但出席名單未見當時的高雄縣長楊秋興。高雄市民政局長曹桓榮表示，有邀請楊秋興參加，楊秋興辦公室人員說楊在國外，明天不克趕回台。

現任高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義（八八風災後一個月接任行政院長）、行政院前院長劉兆玄、唐獎基金會執行長陳振川、紅十字會總會長王清峰、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文明天預計出席「擁抱大愛─莫拉克十周年感恩晚會」，八八風災發生當年的高雄縣長楊秋興未在出席名單中。

曹桓榮表示，民政局有邀請楊秋興，不但寄邀請函，還請區公所一定要直接與楊秋興辦公室連絡邀請，楊秋興辦公室人員告知楊人在國外，無法參加8日的感恩活動。

楊秋興兩天前告知記者人在國外，記者今天試與他連繫確認有否接到參加莫拉克十周年感恩晚會的邀請，未獲回應。