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七夕魁星爺聖誕 考生忙祈福祈願

2019-08-07 18:56聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

農曆七夕除了是情人節，也是天上主掌文運的魁星爺聖誕，縣定古蹟「奎閣」（魁星樓）今天舉辦祭拜活動，不少善男信女前往參拜祈求魁星爺庇佑，考生也來做醮答謝。

金門文化局與魁星文化研究會今天在縣定古蹟「奎閣」舉辦隆重祭典，包括金門縣議會議長洪允典、縣府參議張瑞心、金城鎮長李誠智，在金門縣文化局副局長黃雅芬、金門縣魁星文化研究協會理事長李福山帶領理監事等人陪同下，依古禮上香、獻鮮花、獻香茗、獻福果、獻金帛，獻上爐敬金，恭祝魁星爺聖誕千秋、祝禱祈福。

金門縣文化局指出，魁星爺是掌管天下文運祿籍的神明，自古以來就受到士人學子的崇拜，為了讓金門讀書人有一處膜拜守護神，以護佑學子文運騰達、功名得進，歷來興建「奎閣」就成為地方仕紳所企盼與努力的大事，尤其，興建「奎閣」、膜拜魁星不僅是信仰的神聖空間，更是金門文風鼎盛的象徵。

金門奎閣樓高二層，清道光16年（1836年）由仕紳林斐章捐銀千圓所建，位於後浦城南， 已有179年歷史；奎閣祭祀魁星北斗，建築形式為傳統閩南建築式樣，六邊型平面，隔扇 立面，重簷屋面，泥塑葫蘆脊飾及六角藻井等特色，是當時閩南建築代表作品；奎閣位於 塗山頭東南方，在八卦屬巽位，主文筆興旺，因此也是典型的文教建築。

李福山說，老一輩的都知道，家裡小孩不乖、不愛入學堂念書，只要來拜過魁星爺，小孩就會變得愛念書又很乖，因口耳相傳，越來越多人前來祭 拜魁星爺。 祭拜魁星爺可準備蔥（聰明）、芹（勤奮）、蘿蔔（好采頭）等供品。

今天相傳是天上主掌文運的魁星爺聖誕，不少信眾都到縣定古蹟「奎閣」拜拜祈福。記者蔡...
今天相傳是天上主掌文運的魁星爺聖誕，不少信眾都到縣定古蹟「奎閣」拜拜祈福。記者蔡家蓁／攝 影
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魁星爺誕辰這天，金門家長喜歡帶孩子參拜，祈求小孩功課好、金榜題名。 記者蔡家蓁／...
魁星爺誕辰這天，金門家長喜歡帶孩子參拜，祈求小孩功課好、金榜題名。 記者蔡家蓁／攝 影
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七夕是天上主掌文運的魁星爺聖誕，縣定古蹟「奎閣」（魁星樓）今天舉辦祭拜活動，不少...
七夕是天上主掌文運的魁星爺聖誕，縣定古蹟「奎閣」（魁星樓）今天舉辦祭拜活動，不少善男信女前往參拜祈求魁星爺庇佑，也有考生也來做醮答謝。記者蔡家蓁／攝影
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金門建築文化局
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