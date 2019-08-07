親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市府：尚未進入颱風警戒範圍 北北基明正常上班課

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

金門文化局15本新書 再獲國史館出版獎項

2019-08-07 18:09聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

　108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單剛剛公佈，金門文化局今天表示，此次共有金門村史等15本出版書籍獲獎，縣文化局長許正芳表示，縣文化局每年出版的著作高達50-60本，過去連續2年獲獎的比例都高居全國之冠，今年仍高居全國縣市文化局之冠，他說這都是作者、評審委員及文化局同仁共同努力的成果。

金門縣文化局表示，此次獲獎的書籍包括《族譜金門史研究》、《認識金門小百科-科舉人物篇》、《道範顏馨 五桂聯芳》、《浯島春秋-金門新誌書》、《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》及金門村史九冊。

　其中，「金門村史」套書，前年榮獲文化部政府出版品金鼎獎，另外連續3年參加國史館臺灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」都榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，總計3年出版21冊金門村史均獲獎，可以說成果豐碩。

　108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單（使用政府預算－學術性書刊）獲得佳作獎的是陳炳容著的《族譜與金門史研究》，這是一本針對金門族譜、宗族文化、災難史及明清史料等進行鑽研的專書。

　108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單（使用政府預算－推廣性書刊）有5本得獎，包括楊天厚《認識金門小百科－科舉人物篇》、陳長慶《道範顏馨 五桂聯芳》、古蒙仁《浯島春秋-金門新誌書》、盛崧俊《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、張姿慧《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》等都獲得佳作獎。

　108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單（使用政府預算－地方志書）金門縣文化局的金門村史9冊獲得佳作獎。包括：黃振良《浯洲鹽鄉~西園．後珩》、 陳麗玉《后宅聚落風華》、楊天厚、林麗寬《金門官澳風華》、葉長茂、陳國興、歐福增《泗湖屐痕》、董水應《金門古崗玉笋傳芳》、陳炳容《固若金湯、雄鎮海門－金門城》、林志斌、洪清漳《烈嶼西方傳奇-佛祖、上帝公庇佑的子民》、王建成《東沙聚落村史－綺麗東鄉-情深話東沙》、何志強《水濱之巔－浦邊》。

　許正芳強調，出版是文化深耕的重要工作，他上月隨楊縣長到東南亞宣慰僑胞，拜會馬來西亞、新加坡等多個金門會館，除了看到南洋的金僑都有很濃的原鄉情懷，也看到會館的圖書館有典藏政府出版品，讓他十分感動，當場允諾將文化局出版的類似村史等出版品，未來會定期寄給各地金門會館典藏。

金門縣文化局去年出版的15本書，榮獲108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得...
金門縣文化局去年出版的15本書，榮獲108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎佳作獎。圖／縣文化局提供
分享

金門文化局國史館
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／市府普度韓國瑜念心經 祈求高雄平安

2019-08-07 17:36

披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派

2019-08-07 17:56

不受颱風影響 高市8日莫拉克10周年活動仍照常舉辦

2019-08-07 16:09

法院追討訴訟費用如秋後算帳？從小林村國賠案談起

2019-08-07 14:44

莫拉克風災十周年 杉林區晚會悼念

2019-08-07 13:34

厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57

澎湖武聖廟 蘊藏豐富的古文物

2019-08-07 11:46

君鴻酒店解散後健身中心會員權益損 消保團體促正視

2019-08-07 11:40

韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19

影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48

高雄果園防颱預警 綠島蘭嶼明客輪全停

2019-08-06 23:51

縣道185甲線 潮州來義段通車了

2019-08-06 23:50

身障秋節禮品 韓率先認購800份

2019-08-06 23:46

高市勞局 找業者「喝咖啡」

2019-08-06 23:41

金門「落穗季」 民眾下田種高粱

2019-08-06 23:18

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

影／生回雙胞胎 小林災民爸爸：希望逝去3子女好投胎

2019-08-06 20:02

綠委挺公務員罷韓連署 高市府：上班要行政中立

2019-08-06 19:37

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

屏東八八風災後拚再生能源 每年發電3.39億度

2019-08-06 17:33

台達公益特映喚醒氣候意識 捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 17:26

颱風要來了！ 蓮霧香蕉與木瓜等作物要這樣做

2019-08-06 17:17

莫拉克10周年 產官學齊聚中山大學研討

2019-08-06 16:16

八八風災10周年 高雄辦紀念活動

2019-08-06 14:37

影／高雄市身障團體秋節禮品開賣 韓國瑜率先訂800份

2019-08-06 14:10

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

2019-08-07 16:25

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23

紙風車確定取消演出！ 中市府：未來規劃合作

2019-08-07 11:24

利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36

厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

貞子和紅衣女孩坐車上 他傻眼：有必要中午就跑出來？

2019-08-06 23:06

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

盧秀燕再道歉 紙風車提「重返」條件

2019-08-06 23:23

大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出

2019-08-07 08:09

影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56

八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋

2019-08-07 07:49

暑假隨母回越南探親 國三生感染登革熱

2019-08-07 13:35

韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親

2019-08-07 12:09

影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

飼主看這裡…遛狗不繫牽繩 北市半年罰30件

2019-08-06 23:49

香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光

2019-08-07 15:50

陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統

2019-08-07 16:02

舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36

周末台中演出確定取消 紙風車：願為更友善環境共同努力

2019-08-07 13:10

苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27

遛狗不繫牽繩 北市上半年已開罰30件逾14萬元

2019-08-06 18:39

金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48

18年如一日 85歲羅昌模父親節前夕當快樂志工

2019-08-06 20:47

雲林去殼筍價格低迷 農委會喊出收購價每公斤12元

2019-08-07 12:44

蹓狗竟踩雷！ 王鴻薇爆：迎風狗公園戲水池淪「大便池」

2019-08-07 09:57

綠委挺公務員罷韓連署 高市府：上班要行政中立

2019-08-06 19:37

利奇馬颱風影響 七夕七星潭疊石音樂會取消

2019-08-07 13:35

塵封35年 舊三貂嶺隧道闢鐵馬道

2019-08-07 00:32

苗栗北橫20年未全通挨批 縣府：無奈

2019-08-06 23:34

花蓮1天2震 海上古道玻璃地板裂

2019-08-06 23:45

被酸落跑惟一？台中選立委抗韓戰神：其實在罵韓國瑜

2019-08-07 13:09

外配喪夫照顧幼子和婆婆 她不怨：我要代替他照顧媽媽

2019-08-07 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top