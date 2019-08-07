金門文化局15本新書 再獲國史館出版獎項

2019-08-07 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單剛剛公佈，金門縣文化局今天表示，此次共有金門村史等15本出版書籍獲獎，縣文化局長許正芳表示，縣文化局每年出版的著作高達50-60本，過去連續2年獲獎的比例都高居全國之冠，今年仍高居全國縣市文化局之冠，他說這都是作者、評審委員及文化局同仁共同努力的成果。

金門縣文化局表示，此次獲獎的書籍包括《族譜金門史研究》、《認識金門小百科-科舉人物篇》、《道範顏馨 五桂聯芳》、《浯島春秋-金門新誌書》、《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》及金門村史九冊。

其中，「金門村史」套書，前年榮獲文化部政府出版品金鼎獎，另外連續3年參加國史館臺灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」都榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，總計3年出版21冊金門村史均獲獎，可以說成果豐碩。

108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單（使用政府預算－學術性書刊）獲得佳作獎的是陳炳容著的《族譜與金門史研究》，這是一本針對金門族譜、宗族文化、災難史及明清史料等進行鑽研的專書。

108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單（使用政府預算－推廣性書刊）有5本得獎，包括楊天厚《認識金門小百科－科舉人物篇》、陳長慶《道範顏馨 五桂聯芳》、古蒙仁《浯島春秋-金門新誌書》、盛崧俊《金門戰役史蹟口述歷史：最前線：大膽夢迴吹角連營》、張姿慧《馬六甲山王與海王：吳心泉家族史》等都獲得佳作獎。

108年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單（使用政府預算－地方志書）金門縣文化局的金門村史9冊獲得佳作獎。包括：黃振良《浯洲鹽鄉~西園．後珩》、 陳麗玉《后宅聚落風華》、楊天厚、林麗寬《金門官澳風華》、葉長茂、陳國興、歐福增《泗湖屐痕》、董水應《金門古崗玉笋傳芳》、陳炳容《固若金湯、雄鎮海門－金門城》、林志斌、洪清漳《烈嶼西方傳奇-佛祖、上帝公庇佑的子民》、王建成《東沙聚落村史－綺麗東鄉-情深話東沙》、何志強《水濱之巔－浦邊》。