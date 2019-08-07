披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派

2019-08-07 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣原民處長伍麗華，今天在吾拉魯茲（泰武）部落，宣布接受民進黨徵召，將帶職參選。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東縣原民處長伍麗華，今天在吾拉魯茲（泰武）部落，宣布接受民進黨徵召，將帶職參選主打「屏東經驗」，正式投入2020山地原住民立委選舉。

伍麗華表示，承蒙眾多族人厚望，決定承擔責任，參選2020年山地原住民立法委員，持續將屏東經驗擴大貢獻給全國族人，也為屏東鄉親爭取更多資源。尤其，屏東有6萬族人，又是排灣、魯凱族最多人口的地區，目前沒有人參選讓族人相當擔憂，因此願意承擔起族人的期待。

伍麗華表示部落藍大於綠是事實，原住民族在體制內必須尋求與政黨合作來爭取民主與原住民族權益，往族群共榮的方向更加重要，出來選舉並不是為了屏東贏，更是為了全國原住民族，這樣的價值是跨越黨派、地域甚至山原、平原的身分。

然而身皮綠袍參選，向來在部落選舉中較為吃力，過去也未曾出現過民進黨籍山地原住民立委。但外界認為國民黨這回未提名屏東人選，伍麗華進軍國會機會大增。伍認為不論是民進黨還是國民黨，都是原住民的好朋友，「原住民主體性」才是重點，進入國會以後會把手伸長並站更高，摘取原住民權益的果實。