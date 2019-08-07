最有蜜月FU的夫妻成長營 重溫怦然心動的初識時刻

2019-08-07 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣近年來的離婚對數每年都超過5萬對，屏東縣家庭教育中心攜手屏東滿州鄉小墾丁度假村舉辦新婚夫妻成長營，15對設籍屏東的夫妻，在心靈交流、學習課程與度假村如詩畫般的環境，重溫彼此怦然心動的初識時刻，重新審視彼此的關係，再度互許終身，也大聲呼籲「用愛成家，用愛守住一生的承諾！」。

小墾丁度假村企劃部經理黃耀寬表示，自2000年以來，台灣每年結婚對數已跌破13.6萬對，但離婚對數每年都超過5萬對，且有增加趨勢，因時代變遷，產生假日夫妻、雙薪家庭工時長、社群媒體大量佔據生活，難免疏忽家庭經營；度假村給學員度蜜月的甜蜜感覺，講師以幽默風趣授課方式，深入淺出婚姻經營的不易和如何智慧化解彼此的衝突，釋出善意與貼心。

講師蘇森永說，維繫婚姻八字訣「尊重、澄清、同理、感恩」，要傳遞的是，另一半不會因為愛而改變對方或自己，因此要多練習「睜一隻眼、閉一隻眼」，睜眼多看優點，閉眼接納缺點；夫妻來自不同原生家庭，角度不同，觀點當然不同，例如面對飯後剩菜，有的原生家庭教育認為這是「不尊重廚師」、「浪費食物」，有的則為這是保留給煮菜人的象徵。

營隊推出多項體驗課，「愛的便利貼」請夫妻將當初被另一半吸引的優點貼在對方身上，讓另一半發現，原來自己是因為那些優點吸引對方；「為愛解套」則在遊戲中讓彼此發現，成為家人後，容易視對方付出為理所當然，該有的尊重不見了，要解開繩索，必須向對方釋出尊重、澄清、同理與感恩，才有辦法解開複雜的繩索，同時在孩子面前不斷示範感恩，孩子才會學到。