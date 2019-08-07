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大學指考放榜 屏中屏女表現不俗

2019-08-07 16:39聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

大學指考放榜，國立屏東高中在這次指考中，共有109人錄取，另外屏東女中則有176人報考，400分以上24人、300分以上82人，在指考放榜後，對所有高三畢業生而言，暑假才真正開始。

屏東高中表示，今年考生表現不錯，其中3年6班李泓霆高分錄取國立成功大學數學系、3年16班黃鼎鈞考取國立中正大學電機系，還有陳建甫則跨類組考取國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系，另外出身清寒的吳欣鴻及陳彥鈞分別考上心目中理想校系國立暨南國際大學財務金融學系及國立嘉義大學應用數學系。

還有屏中美術班也一樣有傑出表現，李依珊錄取國立彰化大學美術學系，劉喬榆錄取國立臺灣藝術大學美術系，賴茜妮及鍾雅汝分別錄取國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系與視覺傳達設計學系。

屏東高中校長陳國祥表示，今年大學整體升學成績除了持續進步之外，最特別的是今年有兩位同學錄取國外頂尖大學，分別錄取荷蘭鹿特丹科技大學與澳洲昆士蘭大學，可說是開創屏東高中新頁，希望可以帶動未來屏中學弟妹在國際舞台勇敢追夢的勇氣。

國立屏東女中今年一樣繳出亮麗成績單，社會組指考最高分徐玉珊以477.95分，錄取政大經濟系，另外自然組葉庭羽以462.8分錄取陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系。羅櫻慧、黃雅君，雙雙錄取高醫護理系，陳思彤錄取中山醫健康餐飲暨產業管理學系、黃鈺禎錄取中山醫公共衛生學系。

學校表示，整體而言，今年的大學升學成績豐碩，其中錄取國立臺大醫學系錄取1人、高醫醫學系錄取1人、義守醫學系錄取1人、牙醫學系錄取2人，是學校歷年來醫科錄取率最高，且第一次有學生錄取台大醫學系。

圖為屏東女中的活動盛況。圖／本報資料照
圖為屏東女中的活動盛況。圖／本報資料照
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