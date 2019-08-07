部落族靈不滅 大滿舞團療癒災民受創心靈

2019-08-07 15:38 中央社 高雄7日電



穿過月光山隧道映入眼簾的是綠色的田野，清新的空氣讓杉林大愛、日光小林社區的簡逸更顯脫俗；只是每每觸及莫拉克風災，村民都有一段椎心之痛；10年過去了，他們仍餘悸猶存。

在甲仙小林村長大的王民亮深知窮鄉僻壤的生活看不到未來，所以14、15歲就到台北謀生學習技藝，他夢想可以成為烘焙師，希望用酥軟的麵包改變從小對食物的習慣，也如願烤出一個個香噴噴令人垂涎的麵包。

他有更大心願是用精湛的技藝滿足部落族人對西點的渴望，想告訴大家「阿亮真的不一樣了」。朝夢想的路上繼續前進，但2009莫拉克颱風短短3天近3000毫米的豪大雨，等同一整年份的降雨集中在3天灌滿高雄的山區，大雨也改變了他的夢。

驚人的雨量挾帶大量土石、漂流木自山區宣洩而下，溪水暴漲，包括雙園大橋、六龜大橋、大津橋、新旗尾橋、舊旗尾橋、甲仙橋，一路橋毀路斷，六龜、寶來及桃源區對外交通完全中斷，有如山中孤島；部落屋倒，土石流淹沒，滿目瘡痍，受災最慘重的是甲仙小林村的9至18鄰、169戶遭土石吞噬，依小林村自救會長蔡松諭說法，有462人遭活埋。

阿亮的阿公、父母、大嫂、姑姑、叔叔、2名姪孫共8名親人，一夜之間消逝在窮山惡水間。

驟失至親，阿亮與親友漏夜飛奔南下，急欲返回小林的路上，橋斷、路毀、土石沖刷，險阻崎嶇的路已無任何可以通行的交通工具，煎熬了2天，徒步跋涉越過無數的土石小丘，走近部落，原本應該是熟悉的地貌已是黃土石塊。

「昔日潺潺的河流成了洪水猛獸」，阿亮述說著怵目驚心的景象，家園淹沒在黃泥土石及橫阻的漂流木間，所有至親家人慘遭活埋的過往。阿亮的眼淚倏忽的流了下來，反覆的問著「我的家人呢？」

驟失親人的傷痛，阿亮決定回到夢想的起點，他辭去台北的工作返回魂牽夢縈的部落。「當失去才感受到擁有的幸福」。阿亮想要找回小林「大武壠」族人幸福、快樂；他決定用傳唱古調、跳舞撫慰受創的心靈，也是重現大武壠族人的生命哲理。

2011年，小林大滿舞團正式成立，團長阿亮帶著團員用田野調查的方式，踏查部落祖靈遺址、尋找大武壠族人耆老，重現古調旋律，團員用歌聲及舞蹈傳頌Taivoan（大滿）文化，也象徵大武壠不滅的精神。

發想從歌舞撫慰受創的心靈做起，「大滿舞團」8年來，走出災區也接了一場又一場的公演，還遠赴日本311震災區巡演，用小林的古調歌舞修復心靈創傷，堅韌的性靈演出，舞團在今年1月登上台中歌劇院，明年也將走進衛武營戲劇院。

大滿舞團從「災民心靈療癒」出發，讓大家看到部落族靈不滅的情感與生命能量；談莫拉克風災10周年的重建成果，大滿舞團對災民及部落文化的重建具有更深層的意義。