親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

部落族靈不滅 大滿舞團療癒災民受創心靈

2019-08-07 15:38中央社 高雄7日電

穿過月光山隧道映入眼簾的是綠色的田野，清新的空氣讓杉林大愛、日光小林社區的簡逸更顯脫俗；只是每每觸及莫拉克風災，村民都有一段椎心之痛；10年過去了，他們仍餘悸猶存。

在甲仙小林村長大的王民亮深知窮鄉僻壤的生活看不到未來，所以14、15歲就到台北謀生學習技藝，他夢想可以成為烘焙師，希望用酥軟的麵包改變從小對食物的習慣，也如願烤出一個個香噴噴令人垂涎的麵包。

他有更大心願是用精湛的技藝滿足部落族人對西點的渴望，想告訴大家「阿亮真的不一樣了」。朝夢想的路上繼續前進，但2009莫拉克颱風短短3天近3000毫米的豪大雨，等同一整年份的降雨集中在3天灌滿高雄的山區，大雨也改變了他的夢。

驚人的雨量挾帶大量土石、漂流木自山區宣洩而下，溪水暴漲，包括雙園大橋、六龜大橋、大津橋、新旗尾橋、舊旗尾橋、甲仙橋，一路橋毀路斷，六龜、寶來及桃源區對外交通完全中斷，有如山中孤島；部落屋倒，土石流淹沒，滿目瘡痍，受災最慘重的是甲仙小林村的9至18鄰、169戶遭土石吞噬，依小林村自救會長蔡松諭說法，有462人遭活埋。

阿亮的阿公、父母、大嫂、姑姑、叔叔、2名姪孫共8名親人，一夜之間消逝在窮山惡水間。

驟失至親，阿亮與親友漏夜飛奔南下，急欲返回小林的路上，橋斷、路毀、土石沖刷，險阻崎嶇的路已無任何可以通行的交通工具，煎熬了2天，徒步跋涉越過無數的土石小丘，走近部落，原本應該是熟悉的地貌已是黃土石塊。

「昔日潺潺的河流成了洪水猛獸」，阿亮述說著怵目驚心的景象，家園淹沒在黃泥土石及橫阻的漂流木間，所有至親家人慘遭活埋的過往。阿亮的眼淚倏忽的流了下來，反覆的問著「我的家人呢？」

驟失親人的傷痛，阿亮決定回到夢想的起點，他辭去台北的工作返回魂牽夢縈的部落。「當失去才感受到擁有的幸福」。阿亮想要找回小林「大武壠」族人幸福、快樂；他決定用傳唱古調、跳舞撫慰受創的心靈，也是重現大武壠族人的生命哲理。

2011年，小林大滿舞團正式成立，團長阿亮帶著團員用田野調查的方式，踏查部落祖靈遺址、尋找大武壠族人耆老，重現古調旋律，團員用歌聲及舞蹈傳頌Taivoan（大滿）文化，也象徵大武壠不滅的精神。

發想從歌舞撫慰受創的心靈做起，「大滿舞團」8年來，走出災區也接了一場又一場的公演，還遠赴日本311震災區巡演，用小林的古調歌舞修復心靈創傷，堅韌的性靈演出，舞團在今年1月登上台中歌劇院，明年也將走進衛武營戲劇院。

大滿舞團從「災民心靈療癒」出發，讓大家看到部落族靈不滅的情感與生命能量；談莫拉克風災10周年的重建成果，大滿舞團對災民及部落文化的重建具有更深層的意義。

舞團小林村夢想
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

法院追討訴訟費用如秋後算帳？從小林村國賠案談起

2019-08-07 14:44

莫拉克風災十周年 杉林區晚會悼念

2019-08-07 13:34

厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57

澎湖武聖廟 蘊藏豐富的古文物

2019-08-07 11:46

君鴻酒店解散後健身中心會員權益損 消保團體促正視

2019-08-07 11:40

韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19

影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48

高雄果園防颱預警 綠島蘭嶼明客輪全停

2019-08-06 23:51

縣道185甲線 潮州來義段通車了

2019-08-06 23:50

身障秋節禮品 韓率先認購800份

2019-08-06 23:46

高市勞局 找業者「喝咖啡」

2019-08-06 23:41

金門「落穗季」 民眾下田種高粱

2019-08-06 23:18

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

影／生回雙胞胎 小林災民爸爸：希望逝去3子女好投胎

2019-08-06 20:02

綠委挺公務員罷韓連署 高市府：上班要行政中立

2019-08-06 19:37

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

屏東八八風災後拚再生能源 每年發電3.39億度

2019-08-06 17:33

台達公益特映喚醒氣候意識 捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 17:26

颱風要來了！ 蓮霧香蕉與木瓜等作物要這樣做

2019-08-06 17:17

莫拉克10周年 產官學齊聚中山大學研討

2019-08-06 16:16

八八風災10周年 高雄辦紀念活動

2019-08-06 14:37

影／高雄市身障團體秋節禮品開賣 韓國瑜率先訂800份

2019-08-06 14:10

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

紙風車確定取消演出！ 中市府：未來規劃合作

2019-08-07 11:24

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36

厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣

2019-08-06 18:01

貞子和紅衣女孩坐車上 他傻眼：有必要中午就跑出來？

2019-08-06 23:06

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52

盧秀燕再道歉 紙風車提「重返」條件

2019-08-06 23:23

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

2019-08-07 16:25

影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56

大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出

2019-08-07 08:09

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

影／與神同行！宮廟捐「路口光明燈」 夜間保祐平安回家

2019-08-06 18:24

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19

八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋

2019-08-07 07:49

影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親

2019-08-07 12:09

影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56

暑假隨母回越南探親 國三生感染登革熱

2019-08-07 13:35

飼主看這裡…遛狗不繫牽繩 北市半年罰30件

2019-08-06 23:49

舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36

苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27

遛狗不繫牽繩 北市上半年已開罰30件逾14萬元

2019-08-06 18:39

金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48

影／安樂四維公園才開工就停工 基市府：追加325萬改善排水

2019-08-06 18:01

推綠能運輸 新北停車場將增114處電池交換站

2019-08-06 17:45

周末台中演出確定取消 紙風車：願為更友善環境共同努力

2019-08-07 13:10

香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光

2019-08-07 15:50

18年如一日 85歲羅昌模父親節前夕當快樂志工

2019-08-06 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top