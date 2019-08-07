從災害中學習 科工館設莫拉克風災紀念館

2019-08-07 15:22 中央社 高雄7日電



國立科學工藝博物館設立「希望．未來--莫拉克風災紀念館」，明天將由行政院副院長陳其邁揭幕，高雄市府與國立高雄大學明後兩天也在科工館合辦「莫拉克風災10周年紀念活動」。

莫拉克八八風災重創高雄市山區，甲仙區小林村慘遭滅村，面對極端氣候新型態，減災防災是重要課題，高雄科工館配合設立「希望．未來--莫拉克風災紀念館」，宣導正確防災觀念。

科工館於103年建置「莫拉克風災重建展示館」，逢今年莫拉克風災10周年，科工館進行展示廳整修更新，並更名為「希望．未來--莫拉克風災紀念館」，盼藉由反思與回顧並宣導災防科技運用，建立國人正確防災態度。

科工館指出，莫拉克重創南、東台灣，造成慘重災損，路斷橋毀、海水倒灌、漂流木及土石流等複合型災害，莫拉克風災後重建會統計，全國共有699人喪生。

科工館規劃「希望．未來--莫拉克風災紀念館」，有3大主題，包括莫拉克的記憶、與災害共存、希望與重生等。展示內容有回顧災害歷史、系統性的了解莫拉克風災的救援與重建經驗，並搭配真實物件及模型了解防災的前瞻思維等。

另外，高雄市政府與國立高雄大學8、9日兩天在科工館北館共同舉辦「莫拉克風災10周年紀念活動」，在6樓迴廊展示中央與地方執行防救災工作成果。

另在地下一樓簡報室由莫拉克風災時各區第一線防救災區長回顧驚心動魄歷史及心得，做為防災經驗分享，還邀請菲律賓城市馬尼拉經濟文化辦事處等貴賓出席，藉以交流救災及互相學習臨災的應變及處置作為，市府盼形成緊密合作的夥伴關係。