高雄君鴻健身中心歇業會員陳情 業者盼給時間

2019-08-07 15:21 中央社 高雄7日電



高雄85大樓君鴻酒店7月初歇業，店內健身中心7月底結束營業，會員求償無門，台灣消費者權益發展協會今率健身中心會員到行政院南部聯合服務中心陳情。業者則是希望給時間處理。

消費者協會理事長陳啟中、祕書長呂英瑋上午率健身中心會員到政院南部中心大門前舉牌陳情，由政院南部中心司掌消費權益的第四組組長夏萬春出面接受陳情，夏萬春允諾向行政院反映。

消費者協會7月30日受理122名君鴻酒店「勁」健身中心會員申訴，指健身中心5月剛在高雄旅展中販售健身中心會員；酒店卻在7月5日申請解散並接續辦清算。健身中心原本對外公告9月底才結束營業，卻在7月底提早關門，致使會員權益受損。

陳啟中、呂英瑋為會員請命，促請政府速查君鴻酒店辦理清算前是否有不當脫產行為，並檢討業者的履約保證金，同時促請政府落實履約保證的SOP監督流程，追究君鴻酒店未依法落實履約保證，並設法防範業者規避受定型化契約的約束。

張慶輝接手君鴻酒店4年多，他今天親上火線說明，強調會用誠意解決健身中心會員的權益問題，只因「事情來得太突然」，需要時間處理。

張慶輝表示，原估計酒店歇業、拍賣可能到明年初點交才告一段落，還有時間處理一些事情，沒想到到7月初迫於法律層面問題，為保住員工資遣權益不得不緊急解散酒店。從宣布酒店歇業迄今，一直在處理消費者、廠商、員工的問題，有關履約保證事項也和相關銀行持續交涉，始終沒有逃避。