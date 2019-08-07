被酸落跑惟一？台中選立委抗韓戰神：其實在罵韓國瑜

2019-08-07 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「抗韓戰神」台灣基進發言人陳柏惟今天與台中市立委選舉第二選區的台中市議員陳世凱、高雄wecare發起人尹立，在台中舉辦抗中保台聯合普度儀式。陳柏惟對於高雄市觀光局長潘恒旭近日開酸他「落跑惟一」、「支持顏寬恒讓你變消波塊」一事，認為「只是一根小牙籤在那邊戳而已」，「他罵我落跑離開高雄，其實就是在罵韓國瑜啊」，2020選完韓國瑜落選之後，「我會幫著他進行轉型正義好還給他清白，因為他應該是自己人，不斷在削弱韓國瑜聲勢。」

台中市立委選舉第二選區民進黨與台灣基進合作，推出「抗韓戰神」台灣基進發言人陳柏惟參選台中市第二選區立委選舉。陳柏惟今天在普渡儀式時，稟告上蒼要團結對抗惡靈，希望神佛幫助天下蒼生，讓他在台中設立抵擋韓流的防線。

他認為，台中是兩個黨抗中保台的第一站，某媒體集團不斷高度集中在某些候選人，應該有立委設立外國人代理人法，讓資金流向公開透明。

陳柏惟對於國民黨立委顏寬恒等16名立委提案放寬中國人來台定居條件，使身分更易取得後納入健保和長照一事指出，顏寬恒最近一次提出的法案卻是讓中國人來台灣使用健保，他質疑，「這樣是否符合台灣最大利益？」

陳世凱說，全台灣現在都有一個氣氛是要組一個保台抗中的大聯盟，這次陳柏惟願意來跟顏寬恒對戰，算是這個聯盟的示範區。他認為，立法委員管的是全國性事務，必須有立法的能力，必須守護台灣的主權。