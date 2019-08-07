莫拉克風災十周年 杉林區晚會悼念

2019-08-07 13:34 中央社 高雄7日電



十年前莫拉克風災，高雄小林村覆滅。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

莫拉克風災屆滿10年，杉林區公所8日有「擁抱大愛莫拉克十周年活動」，重頭戲是晚會，已知包括前總統馬英九、前行政院長劉兆玄，以及國民黨主席吳敦義都將出席。

莫拉克颱風重創高雄市山區造成523人罹難，最慘重的莫過於小林村滅村慘遭滅村，462人喪生；災後安置重建，災民多已恢復正常生活，省思、記取教訓，減災、防災是重要的課題。

高雄市政府民政局及杉林區公所規劃8日在杉林區大愛原民文化公園廣場舉辦「擁抱大愛莫拉克十周年活動」。不過擔心颱風利奇馬風雨增加，高市府正關切颱風動向。

高市府新聞局長王淺秋今天表示，市長韓國瑜預計會參加活動，但市府仍要警戒颱風，萬一颱風有狀況，紀念活動行程可能要彈性調整或取消。

明天的活動從上午起就有市集、歌舞表演、認識重建，重頭戲是晚會，已知馬英九、吳敦義、劉兆玄、唐獎教育基金會執行長陳振川等人都會出席，馬英九還計劃夜宿小林村自救會長蔡松諭家中。

小林村自救會會長蔡松諭今天告訴中央社記者，馬英九目前的行程未變，但也擔心颱風來襲。明天的晚會節目還會播放重建及感恩紀念影片，另有重建區特色團體表演。

另外，高雄市政府與國立高雄大學8、9日在國立科學工藝博物館北館共同舉辦「莫拉克風災10周年紀念活動」，在6樓迴廊展示中央與地方執行防救災工作成果。在地下1樓簡報室由莫拉克風災時各區第一線防救災區長回顧驚心動魄歷史及心得作為防災經驗分享。