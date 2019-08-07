厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園

2019-08-07 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣長治鄉47歲農友邱善章，6年前軍中退役後，把家中將近1公頃，原租給親友種檳榔的田地收回來改種紅龍果，為友善土地及保留生物多樣性，在表土種了「普列薄荷」及「馬齒莧」，果園整齊平坦反而像公園，而紅龍果因草皮保護土壤肥沃，種出甜美高品種的紅龍果。

邱善章說，退伍後曾到外頭工作一段日子，當時紅龍果的價格很穩定，而且很受消費者喜好，朋友說他何不回家自己種，家裏的田租給親戚種檳榔，他也認為檳榔對消費者健康有影響，於是向父母親提出回家種田的想法。

得到家人支持後，將田收回來砍除檳榔，先種草皮，問過不少專家，認為普列薄荷及馬齒莧很適合生長，而且保持土壤濕潤，枯草也可以當養份，重要的是很多青蛙、昆蟲都藏身草叢間，像是一座生態城。

另外，邱善章申請到有機轉型期驗證，目前以大紅品種為主，部分玉蓮、富貴紅及福龍品種，他瞭解到最近很多人種紅龍果，價格波動大，但對他來說，影響不大，產期調節控制一年只有6批花，而且一排只留單邊開花結果，所以產量維持在一定數量，每顆紅龍果都碩大甜美，以宅配為主，以品質取勝，經常賣到缺貨，也常遭顧客抱怨買不到他種的紅龍果。