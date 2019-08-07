君鴻酒店解散後健身中心會員權益損 消保團體促正視

2019-08-07 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



位在高雄市85大樓的君鴻酒店今年7月間宣布歇業，酒店內的健身中心也結束營業，122名健身中心會員不滿權益受損，向「台灣消費者權益發展協會」投訴，協會和會員今天到行政院南部聯合服務中心陳情，希望行政院消保單位能協助會員爭取權益。君鴻酒店董事長張慶輝到場表示，會用誠意解決健身中心會員的權益問題，只因為事情來得太突然，需要處理時間。行政院南部聯合服務中心接受消費者陳情，允諾向行政院反映。

台灣消費者權益發展協會表示，今年7月30日受理122名不滿君鴻酒店勁健身中心會員申訴，因君鴻酒店經營大樓今年1月開始遭拍賣，業者仍在5月間的高雄旅遊展中販售健身中心會員，酒店7月5日即申請解散並接續辦清算，致使會員權益受損。

台灣消費者權益發展協理事長陳啟中代消費者促政府速查君鴻酒店業者辦理清算前是否有不當脫產行為，檢討業者的履約保證金並提高到80%，同時成立業者落實履約保證SOP監督流程，追究君鴻酒店未依法落實履約保證、涉偽造文書等責任，並進一步設法防範業者故不和消費者簽訂契約、規避受定型化契約的約束。