韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場

2019-08-07 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



八八風災重災區高雄小林村國賠案衍生法院追討訴訟裁判費風波，百餘名提告災民需支付裁判費還差200萬缺口，韓國瑜允諾個人全部負擔，退出民進黨嘉義縣前立委林國慶日前在臉書貼文，明晚直播公益拍賣所得全數捐做裁判費，公益直播是否喊停？林國慶說，公益直播照常舉行，這是他對高雄的愛。

林國慶說，他過去在高雄做攤販，生活13年談戀愛，娶妻生子，對高雄有濃厚情感，10年前八八風災重災區小林村，有他潘姓友人家族成員受害，他2年來不間斷捐款做公益，得知百餘名提告災民需支付裁判費還差200萬缺口，感同身受，願意伸援手捐款，拋磚引玉。

林國慶臉書貼文說，小林村慘遭滅村，令人不捨難過，如今法院要求小林村133人訴訟裁判費200多萬，受災戶雪上加霜，高雄市府沒預算支付，他決定明晚9點進行公益拍賣直播，所得全數捐做小林村民裁判費用。林國慶義行，馬上獲得3000多名網友按讚，近千網友分享。

林國慶7月6日也到高雄市舉辦「為登革熱防疫基金而唱」公益簽唱會，和「文山伯」魚丸湯義賣所得共