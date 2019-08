《Broadway魅影巨星之夜》 百老匯歌手演唱經典名曲

2019-08-07 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市愛樂文化藝術基金會9月21日晚上在文化中心至德堂,推出《Broadway魅影巨星之夜》音樂會,由高雄市交響樂團演奏,邀請百老匯線上實力歌手艾莉‧伊沃特與萊恩‧席爾維曼,演唱一連串音樂劇經典劇目選粹,讓觀眾欣賞百老匯美聲。

《Broadway魅影巨星之夜》將由高雄市交響樂團的演出揭開序幕,演奏融合加勒比海氣氛的「古巴序曲Cuban Overture」,這首是蓋希文於1932年至古巴度假,驚豔於當地音樂文化受到啟發,返回紐約後所作,於首演時即造成轟動;另一首選曲也由蓋希文所作,是大家熟悉的《一個美國人在巴黎》,輕快又華麗。

接著是一連串音樂劇經典劇目選粹。高雄市文化局表示,女主角艾莉‧伊沃特2006年於百老匯首登場,擔綱《悲慘世界Les Miserablesand》中的珂賽特一角;2015年參與了《國王與我King and I》演出;2016年更打破傳統成為百老匯最長壽音樂劇《歌劇魅影The Phantom of the Opera》首位挑大樑演出的亞裔演員。

男主角則是由曾擔任多齣百老匯線上劇目、並獲紐約劇評人獎(Drama Desk Awards)最佳男主角提名殊榮的萊恩‧席爾維曼擔綱。他在百老匯的演出紀錄包括《芝加哥》裡的比利弗林,和《歌劇魅影》中的勞爾等。兩人將演唱

演唱包括:《窈窕淑女》、《噢!凱》、《畫舫璇宮》,並將深情對唱《西城故事》、《國王與我》等音樂劇曲目裡膾炙人口的情歌,重現整齣作品最動人的精華場景。