誤踩地雷截肢苦北榮知 巡迴服務榮民揪甘心

2019-08-07 10:27 中央社 金門縣7日電



來自金門縣金沙鎮青嶼的陳張麗玉，17歲時去海邊撿拾木柴煮飯，沒想到誤踩地雷，右小腿截肢。好在有台北榮民總醫院身障重建團隊的服務，陪伴一甲子的義肢讓她生活無礙。

台北榮民總醫院身障重建中心身障輔具維修檢測巡迴服務最近前往金門，展開每年例行服務，為陳張麗玉等多名八二三自衛隊員檢測或重製義肢。北榮的到來，也勾起陳張麗玉不堪回首的過往。

陳張麗玉表示，身為長女的她有6個弟弟，八二三砲戰那年的一天早上，她到青嶼海邊撿待宵花莖桿，準備當材燒煮飯給家人吃，沒想到誤踩地雷，右腳炸爛，小腿右下半截截肢，才保住了性命。

當年物質缺乏，沒有拐杖，陳張麗玉只能「金雞獨立」，用跳地「行走」。年輕時的她是「青嶼之花」，但因斷了腳，爸爸告訴她，她沒有條件嫁好人家，把她許配給了眼睛不好的陳和。

陳張麗玉哭了好久，不想嫁，但是父命難違，而先生在民國74年病逝後，她更獨力撫育6名子女。么子陳向鑫當時才8歲，現為金湖鎮鎮民代表，他一直記得母親在家門口搓洗阿兵哥衣服的身影，很心疼媽媽。

斷了腳的陳張麗玉還要踩縫衣機繡臂章，箇中辛苦外人難以體會，她認命地說：「遇上了沒辦法，要不怎麼生活？」

截肢處肌肉日益萎縮，與義肢撞擊摩擦，造成傷口流膿發臭，加上天氣炎熱，更是騷癢難耐，陳張麗玉都咬牙撐住。

陳張麗玉的義肢使用期限已滿，北榮義肢裝具師顏名延檢查後發現，義肢底部空空如也，一定得重做。他和物理治療師顏佳豪耐心測量、打石膏做模。顏名延說，義肢做好後會親自帶到金門，為阿嬤穿上。

同樣是八二三金馬自衛隊的李錫盛也接受北榮服務，80歲的他回憶，當年只是要去田裡做工，哪知左腿就被炸了。60年來每天都得穿戴義肢，他說，「這種天天苦，是無法衡量的」。

義肢沒有尼龍襪套，就好像穿鞋沒穿襪子一樣，很不舒服，李阿公希望能有尼龍襪套保護義肢。顏名延給他一捲尼龍襪套，告訴他要多長可以自己剪，讓李阿公很感恩。

整個檢測過程，北榮團隊都十分有耐性，視病猶親。顏名延表示，這些長者都是因為八二三而受創，沒有他們就沒有台灣，「我把他們當朋友，做的這些算不了什麼」。

陳張麗玉感謝北榮守護金門島上的截肢病患；李錫盛已開始期待北榮下次的巡迴服務了。