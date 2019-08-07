親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56聯合報 記者趙容萱╱即時報導

10年前的莫拉克風災又稱八八風災，造成高雄甲仙小林村慘遭土石流掩埋滅村，小林村居民陳振榮、鄭秀珍夫妻在這場風災中痛失老母與3名子女，2人決定「把孩子生回來」，鄭秀珍經歷6次受孕失敗、忍著妊娠毒血症等辛苦，生下雙胞胎兒子陳慶君、陳慶旺。如今，雙胞胎兄弟2歲10個月，一家4口接受台中婦產科醫師李茂盛邀請，在10多名小林村民的陪伴下，切蛋糕慶祝父親節。陳振榮說，感謝李茂盛協助，他今天能回到台中茂盛醫院歡度父親節，二名雙胞胎的新生，讓他生活有目標，更有勇氣活下去，好好把孩子養大。

莫拉克風災造成全台至少681人死亡、18人失蹤，農損超過200億元，高雄甲仙小林村慘遭土石流掩埋滅村，381人死亡、16人失蹤。陳振榮的媽媽、15歲兒子、14歲兒子，以及10歲女兒也在這場風災喪生。

李茂盛說，2年前，鄭秀珍經歷6次受孕失敗，在紀錄片導演羅興階居中穿針引線下向他求診，他慷慨允諾全額公益贊助陳太太施做試管嬰兒療程，當時陳太太子宮外孕剪掉輸卵管，42歲卵子老化，懷孕率不到20%，透過第三代試管嬰兒技術，鄭秀珍5次採卵，從中培養17顆囊胚，再以胚胎著床前基因篩檢，挑出3顆品質優良胚胎，植入2顆，如願生下雙胞胎。醫院還保存一顆冷凍胚胎，還有機會把第三名孩子生回來。

陳振榮說，他感謝李茂盛協助，讓他今天能回到台中茂盛醫院歡度父親節。他在風災後，本來憂心喪志，又罹患大腸癌、生活沒有目標，這二年多來，夫妻倆全心全意照顧雙胞胎，看著兒子們健康成長，讓他再度感受新生命帶來的希望與歡樂，3名過世的子女，老大個性穩重、老二活潑，且都是男生，剛好雙胞胎也是哥哥穩重、弟弟活潑，有點像。是否要生第三胎？尊重太太的想法。

鄭秀珍說，丈夫因罹患大腸癌休養，生活還是不容易，但她感謝李茂盛的協助，讓她覺得人生更有希望，過去為了做試管嬰兒所吃的苦、打的針，一切都值得了。

陳振榮、鄭秀珍夫妻二年前開心抱著雙胞胎，慶祝滿月。圖／本報資料照片
陳振榮、鄭秀珍夫妻二年前開心抱著雙胞胎，慶祝滿月。圖／本報資料照片
分享
陳振榮夫妻的3名子女在八八風災中不幸罹難。圖／陳振榮提供
陳振榮夫妻的3名子女在八八風災中不幸罹難。圖／陳振榮提供
分享
陳振榮、鄭秀珍夫妻二年前抱著雙胞胎，在20名小林村民、醫師李茂盛等人陪伴下切蛋糕...
陳振榮、鄭秀珍夫妻二年前抱著雙胞胎，在20名小林村民、醫師李茂盛等人陪伴下切蛋糕，慶祝滿月。記者趙容萱／攝影
分享
陳振榮、鄭秀珍夫妻二年前開心抱著雙胞胎，慶祝滿月。圖／本報資料照片
陳振榮、鄭秀珍夫妻二年前開心抱著雙胞胎，慶祝滿月。圖／本報資料照片
分享
陳振榮、鄭秀珍夫妻一家四口在小林村民、醫師李茂盛等人陪伴下慶祝父親節。記者趙容萱...
陳振榮、鄭秀珍夫妻一家四口在小林村民、醫師李茂盛等人陪伴下慶祝父親節。記者趙容萱／攝影
分享

雙胞胎試管嬰兒小林村
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48

高雄果園防颱預警 綠島蘭嶼明客輪全停

2019-08-06 23:51

縣道185甲線 潮州來義段通車了

2019-08-06 23:50

身障秋節禮品 韓率先認購800份

2019-08-06 23:46

高市勞局 找業者「喝咖啡」

2019-08-06 23:41

金門「落穗季」 民眾下田種高粱

2019-08-06 23:18

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

影／生回雙胞胎 小林災民爸爸：希望逝去3子女好投胎

2019-08-06 20:02

綠委挺公務員罷韓連署 高市府：上班要行政中立

2019-08-06 19:37

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

屏東八八風災後拚再生能源 每年發電3.39億度

2019-08-06 17:33

台達公益特映喚醒氣候意識 捐建那瑪夏民權國小幼兒園

2019-08-06 17:26

颱風要來了！ 蓮霧香蕉與木瓜等作物要這樣做

2019-08-06 17:17

莫拉克10周年 產官學齊聚中山大學研討

2019-08-06 16:16

八八風災10周年 高雄辦紀念活動

2019-08-06 14:37

影／高雄市身障團體秋節禮品開賣 韓國瑜率先訂800份

2019-08-06 14:10

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

高雄愛玉受災損失2成以上 今天起受理申辦

2019-08-06 10:10

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top