影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了

2019-08-07 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



10年前的莫拉克風災又稱八八風災，造成高雄甲仙小林村慘遭土石流掩埋滅村，小林村居民陳振榮、鄭秀珍夫妻在這場風災中痛失老母與3名子女，2人決定「把孩子生回來」，鄭秀珍經歷6次受孕失敗、忍著妊娠毒血症等辛苦，生下雙胞胎兒子陳慶君、陳慶旺。如今，雙胞胎兄弟2歲10個月，一家4口接受台中婦產科醫師李茂盛邀請，在10多名小林村民的陪伴下，切蛋糕慶祝父親節。陳振榮說，感謝李茂盛協助，他今天能回到台中茂盛醫院歡度父親節，二名雙胞胎的新生，讓他生活有目標，更有勇氣活下去，好好把孩子養大。

莫拉克風災造成全台至少681人死亡、18人失蹤，農損超過200億元，高雄甲仙小林村慘遭土石流掩埋滅村，381人死亡、16人失蹤。陳振榮的媽媽、15歲兒子、14歲兒子，以及10歲女兒也在這場風災喪生。

李茂盛說，2年前，鄭秀珍經歷6次受孕失敗，在紀錄片導演羅興階居中穿針引線下向他求診，他慷慨允諾全額公益贊助陳太太施做試管嬰兒療程，當時陳太太子宮外孕剪掉輸卵管，42歲卵子老化，懷孕率不到20%，透過第三代試管嬰兒技術，鄭秀珍5次採卵，從中培養17顆囊胚，再以胚胎著床前基因篩檢，挑出3顆品質優良胚胎，植入2顆，如願生下雙胞胎。醫院還保存一顆冷凍胚胎，還有機會把第三名孩子生回來。

陳振榮說，他感謝李茂盛協助，讓他今天能回到台中茂盛醫院歡度父親節。他在風災後，本來憂心喪志，又罹患大腸癌、生活沒有目標，這二年多來，夫妻倆全心全意照顧雙胞胎，看著兒子們健康成長，讓他再度感受新生命帶來的希望與歡樂，3名過世的子女，老大個性穩重、老二活潑，且都是男生，剛好雙胞胎也是哥哥穩重、弟弟活潑，有點像。是否要生第三胎？尊重太太的想法。