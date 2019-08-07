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屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣議員周碧雲經營的養雞場，經屏東縣政府勘察後認定不符分場原則，縣府依違反畜牧...
屏東縣議員周碧雲經營的養雞場，經屏東縣政府勘察後認定不符分場原則，縣府依違反畜牧法第39條，對養雞場開罰5萬元。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣議員周碧雲經營的養雞場，經屏東縣政府勘察後認定不符分場原則，縣府上周依違反畜牧法第39條，對養雞場開罰5萬元，並要求文到10天內改善，否則將連續處罰，不過立委黃國昌在臉書上直指縣府的「重罰」，「簡直是笑話」。

縣府開罰的消息傳出後，周碧雲反駁說，自己的養雞場是合法申請，有有五張畜牧登記證，有合法申請的建造及使用執照，何來違法？她一定訴願到底。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，依畜牧法第39條規定，違反法令的罰則是3至15萬元，縣府以現況及法令規定對業者開罰5萬元，並無不妥，且上周函文後已要求業者依法在10天內改善，如果再違法，可連續處罰，如果連續罰3次都未改善，則可撤銷畜牧登記證，他認為黃國昌明知法令規定，卻隻字不提，對縣府並不公平。

周碧雲位於枋寮鄉的養雞場已存在多年，地方都指其為惡臭來源，卻一直無法解決，過去縣府指枋寮鄉公所未進行初審，導致縣府無法展開後續行動，如今鄉公所的初審已完成並建議縣府撤照，而縣府也火速完成複審，目前卻只開罰5萬元，確實讓不少民眾難以信服。

以下是黃國昌臉書的貼文：

兩週前，屏東縣政府心虛，放了大家鴿子，自己偷偷跑去樂樂養雞場會勘。

結果，剛剛得到消息，屏東縣政府雖然認定了大家早就知道了「違法」，但最後的處分，竟然是「重罰5萬」！

違法超過四年，鄉親苦不堪言，結果竟是罰5萬，簡直是笑話！依法應處的撤照、鄉親要求的廢止，連提都不敢提。

真是「了不起、負責」！

為了包庇自家違法議員，公平正義對這些人而言，真的只是個「屁」！

屏東縣政府黃國昌
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