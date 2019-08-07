金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



高粱，金門人都俗稱是「落穗」，很多人都知道高粱可以釀酒，還其實高粱對以前的金門農家來說，可以製作成掃把跟提籃。金門高粱最近受到秋行軍蟲肆虐，當地議員和農友原本要辦「落穗季」，差點辦不成，好在有心的農友不放棄，還順勢推出旅遊課程，除了教種高粱外，也帶大小朋友到農田尋找與認識秋行軍蟲，讓更多人了解農民困境。

「把幾隻高粱桿用力捆緊，就可以變成最天然的高粱掃把」縣議員董森堡與烈嶼嘉年華冰果室的老闆陳家揚，日前共同舉辦一場別開生面的「落穗季」，吸引20多名親子報名參加，大小朋友在農友的指導下，學習下田種俗稱「落穗」的高粱，製作落穗掃把、提籃與軬斗，直呼課程好好玩。

當地農友指出，金門縣內種植的高粱有多個品種，其中「金選3號」生長日數最短、僅需93天，植株可達190多公分，但產能敬陪末座，因為不敵市場的競爭，導致「金選3號」逐漸被地區的大耕戶淘汰，改以低矮、飽滿、粗梗的新品種取而代之。

此次活動發起人陳家揚說，發起「落穗季」，就是要帶著參與者們一起來種植「金選3號」，金選3號因為既然不敵其他產能高的品種，那就改以小農耕種方式來復育傳統作物，同時也喚起民眾能夠重視烈嶼自產的價值，進而推廣友善自然環境理念。