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金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把

2019-08-07 07:48聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

高粱，金門人都俗稱是「落穗」，很多人都知道高粱可以釀酒，還其實高粱對以前的金門農家來說，可以製作成掃把跟提籃。金門高粱最近受到秋行軍蟲肆虐，當地議員和農友原本要辦「落穗季」，差點辦不成，好在有心的農友不放棄，還順勢推出旅遊課程，除了教種高粱外，也帶大小朋友到農田尋找與認識秋行軍蟲，讓更多人了解農民困境。

「把幾隻高粱桿用力捆緊，就可以變成最天然的高粱掃把」縣議員董森堡與烈嶼嘉年華冰果室的老闆陳家揚，日前共同舉辦一場別開生面的「落穗季」，吸引20多名親子報名參加，大小朋友在農友的指導下，學習下田種俗稱「落穗」的高粱，製作落穗掃把、提籃與軬斗，直呼課程好好玩。

當地農友指出，金門縣內種植的高粱有多個品種，其中「金選3號」生長日數最短、僅需93天，植株可達190多公分，但產能敬陪末座，因為不敵市場的競爭，導致「金選3號」逐漸被地區的大耕戶淘汰，改以低矮、飽滿、粗梗的新品種取而代之。

此次活動發起人陳家揚說，發起「落穗季」，就是要帶著參與者們一起來種植「金選3號」，金選3號因為既然不敵其他產能高的品種，那就改以小農耕種方式來復育傳統作物，同時也喚起民眾能夠重視烈嶼自產的價值，進而推廣友善自然環境理念。

這群志同道合的烈嶼西方社區在地農友和返鄉青年，今年開始透過「金選3號」高粱的保種耕作，帶動社區活動的經營與體驗旅遊的示範，讓民眾下田體驗種植和收成、手作，也為金門傳統的手製工藝「高粱掃把」與「高粱菜籃」埋下傳承種子，讓大家除了體驗下田種植的樂趣與辛苦外，也能學習到如何製作這些傳統手工藝。

縣議員董森堡(右二）與烈嶼西方社區在地農友和返鄉青年，今年首度舉辦「落穗季」，讓...
縣議員董森堡(右二）與烈嶼西方社區在地農友和返鄉青年，今年首度舉辦「落穗季」，讓民眾下田體驗種植和收成，手作掃把，相當受到好評。圖／摘自議員董森堡臉書
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烈嶼地區日前舉辦一場「落穗季」活動，吸引20多名親子報名參加，小朋友在農友的指導...
烈嶼地區日前舉辦一場「落穗季」活動，吸引20多名親子報名參加，小朋友在農友的指導下，學習下田種「落穗」，直呼好好玩。圖／摘自議員董森堡臉書
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金門秋行軍蟲
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