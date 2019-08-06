高市勞局 找業者「喝咖啡」

2019-08-06 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高雄市勞工局5月起走訪永安、仁大、大發等工業區與業者「咖啡會」，以聊天取代稽查，實際了解業者對勞動法令及工安環保等問題的心聲。 圖／高雄市勞工局提供 分享 facebook

高雄市勞工局今年5月起主動到各工業區與業者「咖啡會」，以聊天溝通取代稽查監督，也傾聽業者對勞動法令、工安環保等問題心聲。勞工局長王秋冬表示，過去勞動檢查採取「先罰再說、未改再罰」，業者對勞檢單位存有「找碴」刻板印象，咖啡會座談「不列入紀錄」，廠商代表更願講出真心話。

勞工局統計，2016年至2018年間，每年勞動檢查次數超過4000件，年度裁處總額多達5、6000萬元，今年度改以「法遵訪視」，以輔導為主、裁罰次之的柔性手段，半年來檢查次數為1700件，有342件採法遵訪視方式進行，尤其針對匿名檢舉案件，在開罰前會先輔導、協助，督促業者即時改善，藉此降低工安與勞資爭議等案件數，也讓勞工權益獲得保障。

勞工局目前已完成永安、仁大、大發等工業區的「咖啡會」座談，近2周前進林園、本洲等工業區，每場約3小時，各有數十家廠商參與。王秋冬說，這種溝通方式讓廠商暫擱法律疑慮，願敞開心胸暢談問題，也提高主動申請「法遵訪視」意願。

王舉例，咖啡會上有家鋁材製造廠負責人抱怨，因員工加班趕訂單，被勞檢罰到怕，只好不斷裁員，國外大單也不敢接，「決定收起來不做了！」工廠趕訂單有淡旺季，難以配合現行工時規定，會中有業者建議「依不同工廠淡旺季，移工可互相支援」，因牽涉法令問題，勞工局也彙整業者心聲，行文中央尋求修法可能。

曾參與「咖啡會」的仁武工業區廠商聯誼會主委盧福淇表示，過去勞檢單位「來了是官」，每月來稽查1至2次，廠商一沒做好馬上留紀錄，勞工局改變方式，雙方坐下來「純座談」、有問有答，也能了解最新勞動法規等資訊，溝通更到位。