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潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市觀光局長潘恒旭槓上到台中參選立委的台灣基進黨陳柏惟。記者楊濡嘉／攝影
高雄市觀光局長潘恒旭槓上到台中參選立委的台灣基進黨陳柏惟。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨和台灣基進黨合作，推去年在高雄市參選市議員落選的基進黨陳柏惟到台中立委第二選區參選，當綠營的刺客。高雄市觀光局長潘恒旭向陳柏惟隔空開砲，指陳柏惟背離高雄，並打賭如果陳在台中選上立委，他會在陳去年參選高雄市議員的三民區發送1000份雞排。陳柏惟則在臉書反酸潘恒旭在他參選之後指桑罵槐，其實是批高雄市長韓國瑜落跑。

陳柏惟去年參選高雄市議員時曾說，如果他落選就搬出高雄，說話算話。潘恒旭說陳根本沒有真正離開高雄，去年選舉前、選舉時、選舉後，陳一直在罵韓國瑜，在儲存罵韓國瑜的本錢，陳一直說愛高雄，現在搬離高雄，讓高雄少一個市民；事實上陳就是想參選立委，現在陳要到台中參選，當然可以用顯微鏡和放大鏡去看陳。

陳柏惟去年參選市議員時抽到3號，即打出「3Q陳柏惟」的競選詞，加深選民對自己的印象。潘恒旭昨天改用「Sorry先生」稱陳柏惟，還唱一小段「Sorry Sorry」。

陳柏惟未「正面」回應潘恒旭，改在臉書「酸」潘是用「激將法」，讓更多市民站出來罷免市長韓國瑜，因為潘多所失言，市民如果要「罷免」潘，就要先罷免韓；潘指桑罵槐，看起來罵他，實際是罵韓國瑜「落跑」。

陳柏惟在臉書貼文，本月10日晚間將在高雄五甲龍成宮舉辦到台中參選的說明會，強調「高雄你聽我說」、「找回初衷、併肩作戰」，要與民眾交流。

曾在高雄參選市議員的台灣基進黨陳柏惟轉移選區到台中參選立委。圖／翻攝臉書「3Q陳...
曾在高雄參選市議員的台灣基進黨陳柏惟轉移選區到台中參選立委。圖／翻攝臉書「3Q陳柏惟」
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陳柏惟韓國瑜高雄市2020選舉2020選舉台中市立委
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