刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



民進黨明天（7日）將通過徵召伍麗華參選山原立委，伍麗華也選在初次擔任國小校長、攜手走過莫拉克風災重建的吾拉魯茲部落，向族人報告參選決定。圖／本報資料照片 分享 facebook 2020立委選舉，國民黨山地原民立委未推派屏東人選，導致族人擔心失去無國會代言人。近期屏東部落族人力拱原民處長伍麗華，甚至在部落要道間，掛起布條勸進參選。而民進黨明天（7日）將通過徵召伍麗華參選山原立委，伍麗華也選在初次擔任國小校長、攜手走過莫拉克風災重建的吾拉魯茲部落，向族人報告參選決定。

屏東縣政府原民處處長伍麗華（Saidai Tarovecahe）出身教育界，曾擔任泰武國小、地磨兒國小校長，力推民族教育及古謠傳唱，因表現突出被屏東縣長潘孟安延攬進入縣府，並致力於翻轉原住民族現況、振興原住民文化，並促進跨界合作，深入參與族群產業、文教、生活發展等各項議題，因而備受族人的信賴與支持，也有漂亮政策成績單，這也讓民進黨認定伍麗華具「刺客級」撼動部落深藍鐵票的實力。

據悉，屏東縣多位原鄉鄉長、民代，橫跨藍綠皆支持伍麗華參選。然而立院至今仍未出過民進黨籍山原立委，且部落選票基本盤藍大於綠，地方人士分析，伍麗華去年選戰中助潘孟安在部落票數大增，尤其伍在青年族群支持度強。但全台原住民部落間的「韓流」氣焰未減，如何說服選民擺脫「非藍不投」恐將是關鍵。