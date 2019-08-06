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高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

對於市府公務員，高雄市長韓國瑜要求上班時間一定要嚴守行政中立。記者劉學聖／攝影
對於市府公務員，高雄市長韓國瑜要求上班時間一定要嚴守行政中立。記者劉學聖／攝影
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高雄市政府一份「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」流出，內容提到「公務人員須保持行政中立，依法不得連署任何罷免之提議」，及「勿於上班時間在個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述」，引發綠營抨擊韓市府「逼簽不連署罷免的聲明」，侵犯公務員的公民權。高雄市長韓國瑜重申公務員下班時間、假日如選擇自己的政治立場，完全沒問題，但執行公權力時務必要遵守「行政中立」。

高雄市新聞局長王淺秋表示，有接到檢舉市府人員在上班時間發送罷免韓國瑜的罷免書，但查無實據；流出的文件是一個會議紀錄，不是公告，只是宣導公務員要依公務員行政中立法、公務員服務法、選舉罷免法行事，上班時間保持行政中立。

昨天流出的「公務員維持行政中立宣導會議」紀錄，會議是7月29日下午4點舉行，內容包括：1、經詢問祕書室全體同仁，皆無收到約雇人員職代XXX所發放罷免韓國瑜市長之連署書。2、公務人員須保持行政中立，依法不得連署任何罷免之提議。3、重申同仁勿於上班時間在個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述。紀錄紙後面有多位與會人員簽名。

民進黨議員陳致中就此批判韓市府是「逼簽不連署聲明」，全台灣最沒有資格講行政中立的人就是韓國瑜。民進黨籍立委劉世芳說，公務人員不得參與罷免案的「提議」好像保持行政中立，但以目前罷免韓國瑜案進行速度，提議人數已達到，公務員可參與第二階段罷免案連署；，高雄市政府「公告」也違反公務員行政中立法第10條「公務人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票，不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定之行使。」

韓國瑜說，他再三要求高市政府所有公務人員必須行政中立，下班時間、假日，自己選擇自己的政治立場，這個態度完全沒問題，但是在執行公權力的時候，務必要遵守4個字「行政中立」，他已經在市政會議強烈要求。

王淺秋說，現在有一個敗選聯盟或前市府官員團隊做「非常韓黑」的事，這個會議從頭到尾沒有要求公務員「畫押」，或要求他們不得從事行政中立以外的行為；只是會議紀錄簽到簽名而已，這會議只是宣導，就是跟大家宣布一下，根據公務員行政中立法、公務員服務法，有些事情上班時不能做，要行政中立，就這麼簡單。

民進黨籍立委劉世芳抨高雄市政府開會宣導公務員不要連署為罷韓提議人等，侵犯公務員公...
民進黨籍立委劉世芳抨高雄市政府開會宣導公務員不要連署為罷韓提議人等，侵犯公務員公民權。圖／劉世芳立委服務處提供
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行政中立公務員韓國瑜
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