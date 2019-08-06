影／生回雙胞胎 小林災民爸爸：希望逝去3子女好投胎

2019-08-06 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



八月八日父親節即將到來，同時也是俗稱八八風災的莫拉克風災滿十周年的日子，高雄市甲仙區公所今天表揚全區8位模範父親，受表揚者中，小林里模範爸爸陳振榮當年在風災中失去3名子女，災後努力多年才又生下一對雙胞胎，夫妻倆「把孩子生回來」的意志令在場人士鼻酸。陳振榮說，那些逝去的孩子跟他無緣，希望他們可以投胎去好家庭。

甲仙區公所今天下午在甲仙區和安社區活動中心舉辦「模範父親表揚暨水資源教育宣導」活動，市府民政局長曹桓榮與甲仙區長許烱華等人頒發匾額祝福各里選出的模範父親。

甲仙公所指出，今年度模範父親名單如下，東安里吳家禎、西安里卓振昌、和安里張萬、大田里潘金福、寶隆里王德生、關山里吳秋籐、小林里陳振榮，以及農民代表周枝旺等8人獲表揚。

今年度受表揚的模範父親中，每個父親都有偉大的一面，54歲小林里民陳振榮最年輕，不過他的故事最令人難過。陳家原本育有4男1女，八八風災時，陳振榮的2兒子與1女兒不幸罹難。災後陳振榮發現自己罹癌，但喪子之痛讓夫妻倆人悲痛欲絕，為了「將孩子生回來」，歷經7年努力與等待，才又以人工受孕方式產下一對男雙胞胎，過程十分辛苦。