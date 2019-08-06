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從舉重到烘焙 高關懷少年林武昌作出冠軍麵包

2019-08-06 19:21聯合報 記者王昭月╱即時報導

童年在家暴陰影成長的18歲男孩林武昌，因加入頂新合德文教基金會與高雄飛揚福利服務協會合辦的烘焙班，找到人生方向，由他領軍研發的「紅藜果香圓頂土司」去年競賽奪冠，如今成為社會企業「一勾堂」烘焙咖啡坊創業代表作，今天正式上市，他盼「揉」入夢想的創新麵包，能為自己打開人生的康莊大道。

頂新和德文教基金會前年推出「將才學堂」烘焙技職教育計畫，協助高關懷兒童及少年學習一技之長，至今約300名孩子受惠，超過1/4考到丙級證照。其中與高雄飛揚福利服務協會合辦的烘焙班，讓不少孩子發掘到烘焙興趣。

林武昌今年剛從高職畢業，參加飛揚協會後，找到職業性向，之後到頂新「將才學堂」受訓，去年參加將才學堂烘焙錦標賽，以揉入鳳梨果乾的「紅紅藜果香圓頂土司」奪冠，如今返回飛揚協會旗下的一勾堂烘焙咖啡坊，負責研製創意麵包。

「我是利用大樹盛產的鳳梨，加上流行的紅藜作成」林武昌說，這款麵包不加酵種，回歸食材的單純，膳食纖維豐富，可預防心血管疾病，但製作費工，需先烘乾鳳梨、切碎熬煮，再揉入麵糰，紅藜也要先烤過，一般土司3個半小時可製成，這款土司要花5個小時，但吃起來Q彈，帶有酸甜果香。

林武昌透露，由於父親酗酒，童年幾乎在家暴陰影中度過，母親曾帶他和妹妹深夜逃家，在馬路上漫無目的遊走。因此從小他就比較自卑，缺乏自信，念高職學舉重，即希望「練大隻一點」，不再被欺侮。

他小學一年級起接受飛揚協會輔導，出入教會，後來接受職業探索，找到興趣。他視吳寶春及王鵬傑等麵包師傅為偶像，希望有朝 一日能像他們一樣出人頭地。

九曲堂教會牧師郭志彬表示，教會17年前創設飛揚協會，至今照顧上千個孩子，這些孩子很多都不知道未來能做什麼，經由職涯探索找到自我。希望他們未來在「一勾堂」就業，能不斷精進，像老鷹一樣展翅飛揚。

頂新合德文教基金會表示，一勾堂的孩子，賣的不只是麵包，而是夢想。高雄市社會局長黃淵源期勉這些高關懷的兒童少年，能將興趣與職業結合，開創自己的人生，日後如果翻轉人生，也要記得回饋社會。

童年在家暴中成長的18歲男孩林武昌，經飛揚協會及頂新合德文教基金會培養，朝烘焙之...
童年在家暴中成長的18歲男孩林武昌，經飛揚協會及頂新合德文教基金會培養，朝烘焙之路邁進。記者王昭月／攝影
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林武昌開發的「冠軍麵包」紅藜果香圓頂土司，昨在「一勾堂烘焙坊」正式上市。記者王昭...
林武昌開發的「冠軍麵包」紅藜果香圓頂土司，昨在「一勾堂烘焙坊」正式上市。記者王昭月／攝影
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