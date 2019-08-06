紙錢集中焚燒祖先收得到嗎？無故自燃是好兄弟等不及？

2019-08-06 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



農曆七月中元普度，為了兼顧民間習俗及環保減碳，各縣市都積極推動「紙錢集中焚燒」，將民眾及各公私場所中元普度的紙錢，送到有空汙防制設備的焚化爐燒化，降低空氣汙染。民眾擔心紙錢集中焚燒祖先收得到嗎？會跟垃圾一起燒嗎？高雄市環保局表示，焚化前會先請法師淨爐，期間專坑專用，絕不與垃圾混燒。

環保局表示，推動紙錢集中焚燒，除了尊重傳統宗教信仰，也是要照顧民眾的健康。高雄市集中收運紙錢代燒數量逐年增加，去年已達1075公噸，減少的二氧化碳排放量相當於66萬棵樹1日吸收量，有助於改善空氣品質。

民眾反映，紙錢集中焚燒的立意很好，但怕這樣燒的紙錢，先人和好兄弟收得到嗎？會不會把紙錢跟垃圾一起燒呢？環保局表示，在焚燒作業進行前，都會先進行「中元普度以功代金暨淨爐灑淨祈福法會」儀式，由德高法師帶領繞行廠區並灑淨焚化爐。專用紙袋上可寫明並封存，工作人員會將民眾的敬心焚化送達，活動期間此貯坑只提供紙錢放置使用，統一燒化時則只進行紙錢燒化，不會混合垃圾進行焚燒。