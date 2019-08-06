屏東八八風災後拚再生能源 每年發電3.39億度

2019-08-06 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



莫拉克風災10週年，屏東縣再生能源設置量已達約322.5MW，每年約可發3.39億度電，圖為嚴重地層下陷區地面型太陽能。圖／屏東縣政府提供 分享 facebook 莫拉克風災10周年，屏東太陽能設置量達新高！屏東縣為協助災區重建開始「養水種電」，持續推廣再生能源，根據經濟部能源局逐月統計結果，截至今年7月底，屏東縣再生能源設置量已達約322.5MW，每年約可發3.39億度電，約相當於供應6萬2000戶家庭用電量，尤其今年1至7月統計太陽光電累計設置量已達91.5MW，光上半年的設置量就達歷年新高。

其中再生能源以太陽能發電321 MW占大宗，設置場址包含住宅屋頂、光電農棚、工廠、畜牧禽舍、堤防、滯洪池及地面型等，屋頂型設置量為218.5MW，以畜舍、禽舍設置最多，其次為工廠、倉庫，最後為農業設施，地面型設置量為103MW，多集中於嚴重地層下陷區域。

屏東縣政府環保局綠能辦公室指出，綠能發展奠基於考量災區重建、國土復育、產業創生、地方就業及能源轉型等多項政策鏈結的發展模式，不與農爭地，適地、適用奠基於得天獨厚的日照優勢，秉持「以農為主、綠電為輔」的理念，以「土地複合式利用」和「結合地方產業」為主軸推廣太陽能。

屏縣府於105年在42天內爭取突破法令框架，得以在水面建置太陽能的大武丁浮動型太陽光電，至今(108)年於新埤鄉大響營堤防的閒置空間，以不影響原有堤坊功能，設置2MW太陽光電，相當於供應322戶的住宅用電需求，並將縣內設施之閒置空間利用最大化，增加太陽能的設置的實踐。

另外，太陽能累積設置量已穩定逐年成長，以106年為基準太陽光電年設置容量為32.7MW，到107年太陽光電設置容量達79.9MW，年設置容量成長近2.4倍，尤其今年1-7月統計太陽光電累計設置量已達91.5MW，光上半年的設置量已達歷年新高。